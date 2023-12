Esta no es la primera vez que los clubes intentan el asalto al castillo de la UEFA. Hace 25 años, a punto de arrancar el nuevo siglo, el Grupo italiano Media Partners se convirtió en la esperanza de los grandes de Europa al proponer una competición diferente, más atractiva para los espectadores y más suculenta desde el punto de vista económico. Aquel proyecto de Superliga con 36 clubes, 18 de los cuales eran seleccionados directamente por sus méritos deportivos durante la década anterior, esperaba recaudar la friolera de 2.000 millones de euros por temporada. Cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? La idea se topó, por supuesto, con la oposición de la UEFA, y fue muy significativa la reunión que se llevó a cabo en La Coruña entre Gerard Aigner, que era el Ceferin de aquella época, Lorenso Sanz, Jesús Gil y Augusto César Lendoiro. En la fase final de las negociaciones, que UEFA abortó, Media Partners deslizó que había ofrecido al establishment futbolístico europeo la dirección de su idea asegurando a cambio 600 millones de dólares para el fútbol de formación. Pero la UEFA actuó con rapidez y aumentó la liguilla a 32 clubes. Me hace gracia cuando ahora hablan desde Nyon despectivamente de la élite: ¿Qué es la UEFA salvo un grupo de élite? ¿Qué han hecho los miembros de UEFA para estar ahí? Yo conozco a Cristiano y a Messi, a Mourinho y a Guardiola, sé lo que hace Florentino Pérez, pero, ¿alguien sabe quién es, por ejemplo, Karl-Erik Nilsson? ¿O qué ha hecho Gabriele Gravina para estar ahí? ¿O Armand Duka? ¿Los conoce alguien? No los conoce nadie pero todo el mundo les rinde pleitesía porque son los modernos señores feudales.

¿Cómo anestesió UEFA a los clubes en 1998? Pues, y al contrario de lo que los defensores del feudalismo puedan pensar, convencieron a la élite con más privilegios aún, como por ejemplo el ofrecimiento a los ex campeones de Europa de la posibilidad de jugar la nueva Champions con invitación en el caso de no haber conseguido la clasificación sobre el terreno de juego. Dos años después se fundó el conocido como G-14, con Real Madrid, Barça, Juve, Milan, Liverpool, United, Bayern… O sea, muchos de los que estuvieron, y aún están porque no se han ido, en la génesis de la Superliga. El error del 98 no fue intentarlo, no, el error del 98 fue no hacerlo, el error consistió en no conseguirlo. Y si no se consiguió fue por la sencilla razón de que la ladina UEFA dio más dinero a los clubes. Y empleo a sabiendas el adjetivo ladino, o sea astuto, sagaz, taimado, porque lo que hizo la UEFA fue simple y llanamente convencer a los clubes de que siguieran bajo su paraguas a cambio de un dinero… ¡que ya era suyo, que ya les pertenecía! Porque lo único que hace UEFA es darle a los clubes trocitos del pastel que ellos cocinan con los ingredientes que previamente han ido a comprar por la mañana al mercado.

Quienes dicen que ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el famoso TJUE, no avaló la Superliga están en lo cierto, no lo hizo. El Tribunal no dijo "pueden ustedes organizar la Superliga". Quienes dicen que el TJUE no sentenció ayer que la UEFA no pudiera seguir siendo un monopolio vuelven a tener razón. Lo que dijo ayer el Tribunal es que la UEFA, que es efectivamente un monopolio, lo ha ejercido con una posición dominante y que, por lo tanto, la suya es una conducta anticompetitiva. Por eso se impide a UEFA que sancione a los clubes que quieran hablar sobre una nueva competición o incluso organizarla. Ayer había dos clubes en la SuperLiga, Real Madrid y Barça. Hoy, sólo 24 horas más tarde, Klopp ya ha dicho que le gusta el veredicto, De Laurentiis ha comentado que en la Serie A hay ciudades de veinte mil habitantes que no venden ni diez mil entradas y desde FIFA han filtrado que tienen que estudiar la idea. Sigue habiendo mucha más oposición pero, desde este histórico 21 de diciembre de 2023, lo que se ha ganado es la libertad para poder dialogar acerca del futuro del fútbol profesional, que, a la postre, no deja de ser un deporte… de élite. La diferencia con respecto a 1998 es que no creo que la UEFA logre ahora que Florentino Pérez se venda por un plato de lentejas. Ni siquiera las lentejas de fin de año.