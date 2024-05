Atleti: desinflar el globo

Con su contundente victoria de ayer ante el Getafe, el Atlético de Madrid se aseguró la cuarta plaza de la Liga y, por lo tanto, su presencia en la Champions de la próxima temporada. Incluso, y dependiendo de lo que haga el Girona, quién sabe si podría soñar con la tercera plaza. Porque eso es ahora mismo la tercera posición para un club que ha ganado once Ligas y diez Copas y ha llegado a tres finales de la Copa de Europa, un sueño. Al propietario le vale con quedar cuarto y, por lo tanto, interpreto que acabar tercero es un ensueño, ser subcampeón una quimera y ganar el campeonato una misión casi, casi imposible. Ayer mi compañero y amigo de la Cadena Cope, Antonio Ruiz, le pidió al Cholo que trasladara sus sentimientos a ese sector de la población que cree que quedar cuarto es un fracaso. Hombre, hecha así la pregunta pareciera como si ese sector de la población (al que por cierto pertenezco yo) que osa pedirle a un club que presupuesta 400 millones de euros que quede por encima del Girona esté como una auténtica cabra, y no creo que sea así.

Si por presupuesto fuera, el Barça debería haber ganado la Liga y, sin embargo, la acaba de empaquetar el modesto Real Madrid. Si fuera por presupuesto, el Girona de Michel tendría que haber sido decimosegundo y va tercero. Si fuera por presupuesto, el City debería estar en la final del 1 de junio junto al PSG y, sin embargo, a esa final han llegado otros dos modestos, el Dortmund y, de nuevo, el Real Madrid. No se juega contra presupuestos, se juega contra futbolistas. Y, en el caso de los del Atleti, se salta al campo para defender la camiseta con los colores de un equipo histórico del fútbol español. El presupuesto del Athletic es de 133 millones y acaba de ganar la Copa, el del Mallorca es de 64 y jugó la final. Para Mallorca y Athletic, y no digamos nada para el Girona, el Atlético de Madrid es un mastodonte. Un mastodonte, por cierto, al que supera el Girona en Liga y que fue noqueado en Copa por el Athletic. De modo que yo no creo que ese sector de la población que le pide más al Atleti haya perdido el juicio, no, qué va, sino más bien que son los que se conforman con ser cuartos los que no se enteran.

Claro que, servida así la pregunta, en bandeja, a Simeone no le quedó otra que rematarla a puerta vacía. Y empleó una frase, la de hinchar el globo, que me llamó mucho la atención. Sí porque esa frase se utiliza habitualmente de un modo despectivo. Uno hincha un globo cuando pretende darle más importancia a algo que, en realidad, carece de ella. Si, al principio de la Liga, en su primera rueda de prensa, Michel hubiera dicho "mi objetivo es clasificarme para la Champions", yo habría pensado que estaba hinchando muchísimo el globo. Pero que el entrenador de un equipo ganador de once Ligas y de diez Copas hubiera dicho en agosto "yo quiero ganar la Liga", me habría parecido razonable. No lo dijo, o al menos yo no lo oí. Si lo dijo y no lo oí, pido perdón. Lo dijo ayer. Ayer, cuando sabía que ya era imposible ganar esta Liga, sí dijo al fin que él siempre quiere ser primero.

Si eres del Atleti y dices que quieres ganar la Liga no estás hinchando el globo, pero si a tus jugadores y a tu entrenador les transmites la idea de que el objetivo es acabar entre los cuatro primeros, lo estás desinflando totalmente. A mí no me parece que el lugar del Atleti esté a veinte puntos del Madrid, ni mucho menos a tres del peor Barça del último cuarto de siglo o a dos del Girona. Haciendo otras cosas Mourinho le ganó la Liga al mejor Fútbol Club Barcelona de la historia. David tumbó a Goliath con una piedra. Y los hombres prehistóricos cazaban a los mamuts conduciéndolos al precipicio y despeñándolos. Si hubiera sido por tamaño, la humanidad se habría extinguido. Sería más noble por parte de Simeone contarle a Gil qué quiere exactamente para el Atleti y qué necesita para llevarlo a cabo porque lo de llorar ya no cuela. Al menos no para ese amplio sector de la población que le pide algo más que acabar cuarto a un club histórico como el colchonero.