Benzema, el gato sobre el tejado de zinc caliente

La larga (va para 14 años) carrera deportiva de Karim Benzema en el Real Madrid no ha estado señalizada con jalones, como hace siglos que se comunicaban entre sí las ciudades, sino por obstáculos. Cuando llegó, allá por 2009, lo hizo disfrazado de perfil bajo, como asumiendo que su graduación futbolística se encontraba por debajo de la de Cristiano, que era Capitán general, y de Kaká, que era por lo menos Teniente general, y que por lo tanto debía cuadrarse ante ellos. Él asumió de buen grado que no pasaba de capitán y hasta eso le afearon porque, y ése fue el segundo obstáculo, empezó a correr entonces el rumor de que Karim vivía mejor a la sombra de CR7, que no le incomodaba ser un gato solitario, triste y azul, como en la famosa canción de Roberto Carlos. Si hoy miramos por el retrovisor hacia aquellos años es más fácil averiguar en muchos de los goles de Cristiano la imperceptible firma de Karim, que, como Velázquez, no firmaba muchos de sus cuadros. El gato francés no tuvo reparo en cederle el protagonismo al perro portugués, todo sea dicho desde la admiración por supuesto, y únicamente una vez decidió contragolpear, que fue cuando dijo aquello de que él jugaba para los amantes del buen fútbol y que disfrutaba tanto o más con un pase que con un gol.

Después vino lo de que Benzema no era un goleador y, ahora que Karim ya es el segundo máximo goleador histórico del club que ha tenido a los mejores 9 de la historia, es cuando se dice que en el siglo XXI se disputan más partidos que antes. Pero el promedio goleador del 9 que no era un 9, que es inferior al de CR7 o al de Di Stéfano, es superior sin embargo al de Raúl, Santillana o Paco Gento, casi nadie al aparato. Después de que el goleador que no lo era consiguiera superar a todos menos a Cristiano, o quizás antes, sucedió lo de Valbuena y a Benzema casi le retiran el pasaporte francés y, lo que hubiera sido bastante peor, la nacionalidad madridista. Hubo quien abogó que, estando implicado en un caso de presunto chantaje, a Karim debía expulsársele de España, menos mal que Florentino no hizo caso.

El penúltimo obstáculo consistió en retar a Benzema a convertirse en lo que no era, un líder. Efectivamente nunca lo había sido porque no le había hecho falta pero, en cuanto le azuzaron, el gato se transformó en un león. No es que Karim diera un paso al frente, no, sino que dio el suyo y el que no se atrevió a dar Gareth Bale. La transformación del 9 que no era un 9 y, pese a ello, es el máximo goleador histórico del Real Madrid tan sólo por detrás del bicho, ha sido elogiada incluso por sus mayores detractores. Esa capacidad de liderazgo, unida a un fútbol estratosférico, obró el milagro y el gato que no era un goleador se subió al tejado de zinc caliente del Balón de Oro.

Y hoy, al fin, es el nuevo obstáculo del desinterés de Benzema por estar con su equipo en vísperas del Mundial más extraño de la historia. Dicen quienes eso argumentan que a Karim no se le discute su compromiso pero, diciéndolo, se lo están discutiendo. Y yo digo que Benzema se lo ha ganado. Y digo que su servicio al Real Madrid está fuera de dudas. Y añado que si está bien, pero no del todo, y teme que una lesión le aparte del que sin ningún lugar a dudas va a ser su último Mundial, hay que dejarle tranquilo. Ya sé, ya sé… le paga el Real Madrid. Lo tengo claro. Pero Benzema no es dudoso, no es sospechoso. Un día después de que acabe el Mundial cumplirá 35 años. Tiene derecho a soñar después de hacernos soñar a todos los demás. Tiene todo el derecho del mundo a poder dejar de saltar como lo haría cualquier gato sobre un tejado de zinc caliente.