Betis-Sevilla: a rezar para que la próxima vez no haya un muerto

Dicen que en la tortilla de jamón, la gallina colabora mientras que el cerdo se compromete. En el espectáculo bochornoso del partido de Copa entre el Betis y el Sevilla han colaborado muchos, Guardado imitando el desmayo de Jordán tras el encuentro reanudado, Juanmi haciéndole el conteo, Pellegrini exigiendo una investigación, Alexis Trujillo asomándose al estadio Villamarín mientras hacía un gag con la barra de PVC, el grupo de aficionados béticos que le pedían al coordinador del área deportiva que sacase el palo, todos los que tuitearon acerca del afán actoral de Jordán, el propio Lopetegui defendiéndose de las acusaciones de haberle pedido a su futbolista que se desplomase en el suelo comparándolo todo con una violación... Todos han colaborado en dejar a la ciudad de Sevilla (porque ha sido en Sevilla donde todo esto ha sucedido) a la altura del betún, pero quien se comprometió en serio, quien se comprometió de verdad y para mal a la hora de convertir un partido de fútbol en un akelarre del mal gusto fue sin lugar a dudas el descerebrado que, tras el golazo de Fekir, decidió celebrarlo lanzando desde la grada un palo, la famosísima barra de PVC, que desde esa distancia y a esa velocidad podría haberle hecho a Jordán mucho más daño del que indudablemente le hizo, porque se lo hizo: llegó al hospital con una tensión arterial desatada y se le diagnosticó un traumatismo cranoencefálico, cuestión ésta que, al parecer y releyendo Twitter, ha tenido todo el mundo y es algo muy habitual: te levantas de la cama, desayunas, te duchas, te vistes, tienes un traumatismo cranoencefálico... Pocas bromas con esto, ¿no?

Así que todos han colaborado pero el imbécil de la grada del Benito Villamarín se ha comprometido hasta acabar de rematar un cuadro del fútbol español, y por extensión de España, tan poco recomendable de cara al exterior como los mensajes que, sobre nuestra carne, realiza el inepto ministro comunista de Consumo. También hemos colaborado los medios de comunicación con el "pero porque" (y en esa parte del mensaje sí que tiene más razón que un santo el entrenador del Sevilla) no hay ni peros ni peras que valgan: hubo un agresor, hay un agredido. Punto final. El único hecho objetivo es ese, que un bodoque arrojó un tubo de PVC y que éste impactó en Jordán, que ayer no estuvo con su equipo disputando el partido de Copa contra el Betis. Lo demás son habladurías, chismes, dimes y diretes, interpretaciones. ¿Qué escucharon realmente los jugadores del Betis? Imagino que si Pellegrini exige ahora una investigación será porque a lo largo de sus más de 30 años como entrenador de fútbol jamás habrá pedido a ninguno de sus jugadores que simulen o que pierdan tiempo. Supongo que si Pellegrini cuestiona la honorabilidad de Lopetegui y de Jordán es porque ninguno de sus futbolistas ha fingido jamás ni ha provocado tampoco que amonesten a un futbolista del equipo rival con su actuación. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tírala tú, Pellegrini, tírala tú.

Y ahora, a lo mollar, que no es otra cosa que el modo de impedir que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo hacerlo, cómo impedirlo? ¿Cómo evitar que vuelva a pasar? Bueno, como no vamos a impedir que otro loco arroje un objeto al terreno de juego, con la mala fortuna de que éste golpee a un futbolista en la cabeza, es reanudando el mismo encuentro al día siguiente y sin la presencia del agredido. Eso es profundamente injusto para el futbolista y para su equipo y compañeros. Es más, lo que hizo el otro día el Comité de Competición con su decisión fue incitar a que eso vuelva a suceder cualquier día. Para realizar un buen debate, uno reflexivo y profundo que nos lleve a una conclusión medianamente seria, debemos dejar en casa la camiseta de nuestro equipo porque de lo contrario no hay forma. Y para evitar que en el futuro otro loco haga lo que hizo este loco el sábado pasado, lo que hay que hacer es sancionar con dureza y castigar sin paliativos y sin peros: ¿Agresión? Campo cerrado y los 3 puntos para el equipo del agredido. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la temporada para que así todos partan con las mismas condiciones.

Este mediodía decía en Fútbol EsRadio que si eso pasara en el Bernabéu, cierre del campo y puntos o eliminatoria, si se trata de la Copa, para el rival. Y, con mucho tino, Sergio Valentín añadía que era imposible que eso sucediese en el campo del Madrid porque nadie pasa al Bernabéu con una barra de PVC. El bobo se comprometió pero, aún sin quererlo, el Betis colaboró con su dejación de funciones: ¿Una barra de PVC? ¿En serio? ¿Qué medidas de seguridad son esas? ¿Cómo accedió ese loco o de dónde sacó ese objeto arrojadizo? Hay campos en los que eso es posible y otros campos en los que no lo es. Responsable también el club. ¿Querrán solucionarlo? No querrán. ¿Volverá a suceder algo similar? Volverá a suceder. Y, hasta que eso ocurra, sólo se me ocurre rezar para que la próxima vez, y en lugar de ingresar con 18 de tensión, el agredido no lo haga sin tensión alguna. Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos...