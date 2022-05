Carta abierta a Ceferin, nuevo sheriff de Nottingham

Nadie del Real Madrid Club de Fútbol se ha mostrado en público ultrajado porque uno u otro jugador haya traicionado su palabra y engañado a una afición aceptando finalmente quedarse por ejemplo en el PSG, Ceferin, nadie. Del mismo modo que nadie del Real Madrid Club de Fútbol ha hablado jamás de ese o de ningún otro fichaje hasta que se ha firmado, nadie. Es más, Ceferin, pese a la burla, que es notoria, el mensaje que se ha conocido del presidente del club blanco hacia ese futbolista en cuestión de cuyo nombre no me sale de las narices acordarme ha sido de comprensión hacia él y me atrevería a decir que incluso de cierto cariño y de bastante empatía, como si Florentino Pérez supiera de antemano que ese crío se aproxima a un precipicio que da a un pozo negro y sin fondo.

Tampoco nadie del Real Madrid Club de Fútbol le ha dicho jamás a la UEFA lo que tiene o no tiene que hacer, Ceferin. Nadie. Jamás. Y eso que podría hacerlo perfectamente porque el Real Madrid es una organización bien engrasada, que funciona a las mil maravillas y que es un ejemplo de rigor y de control económico mientras que la UEFA es incapaz siquiera de organizar un sorteo de octavos de final de la Champions sin que se le venga abajo todo el tinglado. Si, como tú aseguras, las ofertas del PSG y del Real Madrid hacia ese jugador han sido similares, el club blanco sí que tiene motivos más que suficientes (aunque no se haya pronunciado al respecto) para subirse literalmente por las paredes, y te voy a explicar por qué. Mira, Ceferin, el hecho de que, según tú, PSG y Real Madrid hayan ofertado más o menos lo mismo por ese jugador demuestra precisamente el nivel de putrefacción de la UEFA que diriges y constata que hay clubes de amigos tuyos que juegan con unas cartas marcadas mientras que el resto observa cómo no dejan de sacarse ases falsos de la manga sin poder hacer nada.

El PSG aumentó sus pérdidas en la temporada 2020-2021 hasta los 224 millones de euros, cifra que representa el 35% de los números rojos de toda la Ligue 1. No lo digo yo, no, lo asegura la Dirección Nacional de Control y Gestión que, y por si esta cifra no fuera suficiente, aporta además el dato suplementario de que la temporada anterior había presentado números rojos por valor de 124 millones de euros, o sea 348 millones de euros de déficit sólo entre las dos últimas temporadas. Mientras que eso sucede en el PSG, a 30 de junio de 2021, y tras la pérdida de ingresos que supuso la pandemia para todos los clubes de fútbol del mundo, el club blanco pasó de tener una deuda neta de 240 millones a 46, un patrimonio neto de 534 millones y una tesorería de 122. Es decir, Ceferin, con los números del PSG, aquí, en España, la Liga de Fútbol Profesional no le dejaría fichar, y vas tú ahora y dices que un club que debe hasta de callarse y otro que está saneado han ofrecido más o menos lo mismo por un jugador. Se sabe que este futbolista va a cobrar más de 56 millones de euros netos por año y que ha firmado por tres temporadas, o sea que su fichaje se irá aproximadamente, barril de petróleo arriba o barril de petróleo abajo, a los 360 millones de euros. ¿No te das cuenta de que estás diciendo que un club que ha tenido pérdidas por 350 millones en las dos últimas temporadas y otro que tiene sus cuentas saneadas le han ofrecido 360 millones a un futbolista y que éste ha optado por quedarse en el endeudado? ¿Cómo es posible, Ceferin? Pues es posible por ti, tú eres la explicación, es por ti y por todo lo que tú representas que el Real Madrid, que no está dopado financieramente, y otros grandes clubes europeos se quieren marchar de esta UEFA caduca, trasnochada, medieval, obsoleta, oscura, rancia y arcaica. En tu razonamiento sobre ese fichaje se encuentra precisamente la explicación del por qué el Real Madrid está luchando contra ti, porque tú representas al fútbol de otro tiempo.

Fíjate si tienes un tic de señor feudal que no puedes evitar que el otro día se te escapó que el hecho de que el Real Madrid hubiera llegado a la final de París era una expresión de limpieza por parte de la UEFA, que es algo así como que te dé el alto la policía por haberte parado en el semáforo en verde, te pida los papeles y los tengas todos en regla, lleves el coche inmaculado, los espejos en su sitio, las ruedas con la presión correspondiente, el cinturón puesto, el móvil apagado y, al final, te digan que no te van a multar aunque podrían si quisieran y que puedes seguir tu camino. El Real Madrid, Ceferin, se ha ganado estar en la final del sábado por sus propios méritos, lo ha conquistado en el terreno de juego, a pulso, y tú simplemente no has podido hacer nada para impedirlo aunque seguro que no te hayan faltado las ganas. Y aún queda el partido contra el Liverpool, que no las tengo yo todas conmigo. ¿No te das cuenta de que hace tiempo que pasaron los tiempos de Canuto II de Dinamarca? ¿No te das cuenta de que ya no existe el derecho de pernada? Aún existe el diezmo, eso sí, que es lo que los clubes te pagan a ti por no hacer absolutamente nada, pero con eso también van a acabar. Dais pena. Y a veces risa. Al Khelaifi da pena cuando dice que no puede haber presiones de ningún gobierno cuando él preside un club Estado dopado financieramente por Qatar. Y tú provocas las risas del personal cuando afirmas que quien respete tus reglas seguirá y quien no las respete no lo hará. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto ahí? ¿Qué cobras? ¿Y de dónde sale lo que cobras? Aún no lo sabes pero tus días de gloria muy pronto verán su fin. Como decía anoche Dieter Brandau, eres el sheriff de Nottingham y el Real Madrid el nuevo Robin Hood del fútbol mundial.