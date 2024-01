Como el juez, el Real Madrid cree que todo está podrido

Si consideramos a Real Madrid Televisión como parte del Real Madrid Club de Fútbol, y yo creo que haríamos bien en considerarlo así puesto que, efectivamente, son lo mismo, el Real Madrid se sintió ayer perjudicado por el arbitraje de Cuadra Fernández en su choque contra el Atlético de Madrid, de ahí que, en concreto el periodista Jesús Alcaide, mostrara su indignación en el canal televisivo del club blanco con respecto a la doble vara de medir arbitral. Hay quien se siente muy ofendido con los vídeos del Real Madrid sobre tal o cual árbitro. Hay también quien los considera un ataque desmedido o una crítica preventiva que busca amedrentar a quien tiene la misión de impartir justicia sobre el terreno de juego. Y hay, por último, aunque éste es un grupo bastante reducido y muy fanatizado, quien lo considera el asunto más grave de la historia del deporte español, obviando el pequeño e insignificante detalle de que el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando durante 17 años al vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros. Quienes sugieren todo eso, o sea quienes lo consideran un ataque desmedido, un modo de presionar al colegiado o el asunto más grave de la historia del deporte español, no han comprendido nada, no han entendido nada, no están en la pomada, como decían antes los modernos.

Hoy, en el diario Marca, lo cuenta por encima José Félix Díaz cuando dice que el motivo del enfrentamiento del Real Madrid con la federación presidida por Rubiales no fue otro que la aparición en escena del "caso Negreira" y el dontancredismo federativo. Cuando, como sucedió anoche, Real Madrid Televisión critica a Guillermo Cuadra no le está criticando sólo a él, no, sino a todo el colectivo. Lo que no entiende el Real Madrid es que, después de saberse que el Barça pagó y que Negreira cobró, en el CTA no se haya movido ni una hoja, sigan ahí mandando los mismos, los mismos piten abajo y los mismos corrijan desde arriba. Son los mismos, muchos de ellos hijos putativos de Enriquez Negreira. Así que, queridos, perded cualquier esperanza de que el Real Madrid deje de emitir esos vídeos porque lo que el club blanco está cuestionando no es un penalti no señalado, esa tarjeta roja perdonada o aquel fuera de juego mal pitado sino todo. El Real Madrid lo pone todo en duda, el penalti no señalado, la tarjeta roja perdonada, el fuera de juego mal pitado, a Cuadra, a Hernández Hernández, a Sánchez Martínez, a Alberola Rojas, a Melero López, a Soto Grado, a Del Cerro Grande… a todos. También, naturalmente, a quien hoy los dirige, Medina Cantalejo. El Real Madrid pone en tela de juicio el sistema, el modelo, incluso cuestiona a aquellos árbitros que le puedan beneficiar en un momento puntual llegado el caso.

¿Se han vuelto locos en el Real Madrid? Pues yo creo sinceramente que no. Es más, yo creo que los únicos cuerdos están localizables en el estadio Santiago Bernabéu. Porque si consideramos que en el Real Madrid han perdido el juicio es porque el juez del Caso Negreira, el señor Aguirre, también lo ha hecho. Es su señoría, y no mi amigo Alcaide, quien, como adelantaba ayer mismo Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, denuncia una estructura clientelar cuyo objetivo no era otro que beneficiar de forma recurrente al Fútbol Club Barcelona. De modo que, y basándose precisamente en ésta y en otras informaciones, lo que hace el Real Madrid no es dudar de uno sino hacerlo absolutamente de todos. Decía Arquímedes eso de "dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Habrá quien no lo entienda, del mismo modo que habrá quien prefiera no comprenderlo. Habrá también quien, por interés bastardo o por desconocimiento, piense que un vídeo criticando a Cuadra está a la misma altura que el pago de más de 7 millones durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Pero, al margen de lo que piensen unos y otros, lo que no vamos a ver de ningún modo es que el Real Madrid deje de criticar a los árbitros porque, y parafraseando a Arquímedes, su palanca es el canal de televisión y su leitmotiv la limpieza desde arriba hasta abajo del colectivo arbitral. Porque si el juez, que es el que más sabe del caso, habla sin tapujos de una estructura clientelar montada para beneficiar al Barça, ¿quiénes son en Real Madrid Televisión para llevarle la contraria?