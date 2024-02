Del Big Data de Xavi al Big Scandal de Tebas

Hoy, en una entrevista concedida a la revista A Bola, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha dicho algo que yo no le había oído ni leído jamás, y es que, si él tuviera responsabilidad, descendería al Barça a Segunda por el caso Negreira. Tebas dice que tanto UEFA como FIFA están esperando a que concluya el proceso judicial para tomar sus propias decisiones, pero añade esto que os comento: "Abriríamos un expendiente disciplinario y el club sería sancionado con el descenso". Es bienvenida la evolución sufrida por Tebas en todo este asunto porque de salir gritando por los pasillos que todo había prescrito, ahora, transcurrido un año desde que tuviéramos conocimiento del mayor escándalo de la historia del deporte español, asegura que, si él tuviera mando en plaza, abriría un expediente y descendería al Barça. Estas declaraciones de Tebas han pasado totalmente desapercibidas en medio de la cadena de milagros que se atribuyen de repente a Engañé, el nuevo San Francisco de Asís, por diversos lugares del mundo, pero quiero recordar que aquí, en España, y también en Portugal, donde ha realizado esas declaraciones, Tebas es el presidente de la patronal del fútbol español. Para que nos demos exacta cuenta de la gravedad de las palabras de Tebas pondré un ejemplo. Esto es como si el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijera mañana que, si él pudiera, echaría a los Lakers de la competición. Supongo que, si lo dice Tebas, es porque lo piensan todos los clubes, y si lo piensan todos los clubes, ¿qué hace el Barça en Primera? ¿Alguien lo entiende?

Ya sé, ya sé… Primero hay que atender a los tiempos de la justicia. ¿Y cuánto tiempo es eso? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cinco años? ¿Dieciséis? ¿Y puede permitirse la Liga española tirarse todo ese tiempo con la mancha de la sospecha, que en realidad es la mancha de los hechos, sobre su cabeza? Tebas completa lo que no dijo el precandidato a la presidencia de la federación española Carlos Herrera, que dijo que no podría probarse que el Barça pagó para comprar a un árbitro. Pero, como venimos insistiendo un millón de veces y volveremos a insistir otras tantas veces más, la prueba del delito no es pagar a un árbitro para alterar el resultado de un partido, no, sino pagar al vicepresidente arbitral. Punto. Ahí está la prueba. O, por mejor decir, ahí están las pruebas. Más de siete millones de pruebas porque, como bien dice este renovado Tebas, el Barça pagó para influir. Si resulta que Negreira no podía hacerlo, se tiró el pisto y engañó a cuatro presidentes culés, más tontos fueron ellos. Pero, al pagar, la intención del Barça era influir y, sólo con eso, y en opinión del presidente de la Liga, ya hay materia más que suficiente como para descender al Barça de categoría sin esperar a la acción de la justicia. Él lo haría si pudiera, según aparece reflejado en A Bola.

El asunto es tan grave que no me extraña en absoluto que aquí, en España, nadie hable de ello. A mí no me importa si Xavi se sintió beneficiado durante los diecisiete años del Negreirato, no es relevante. Si Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu pagaron para influir, tal y como afirma Tebas que hicieron, teniendo como tenían, según ellos, al mejor equipo del planeta, son aún más bobos y peores gestores de lo que creía. Si pagaron por influir cuando no les hacía falta la influencia y, además, no comprobaron que quien les prometía la influencia no tenía capacidad para influir, es porque son rematadamente torpes. Si yo fuera presidente de uno de los cuarenta y un clubes pertenecientes a la Liga, y saco por supuesto al implicado en todo este escándalo, que es el Barça, exigiría una reunión de carácter urgente para conocer de primera mano cómo pretende Tebas que a la Liga española la tomen en serio cuando él va por ahí pidiendo que se descienda de categoría al Barça. Para Tebas, el Fútbol Club Barcelona está de prestado en la Liga. ¿Y qué actitud se supone que debe adoptar el resto de participantes en la competición? ¿Siguen como si nada? ¿Miran hacia otro lado? Y ayer sale Xavi hablando del big data. Cómo están las cabezas. Big scandal, Hernández, big scandal.