El Bilbao de Simeone

Los antimadridistas llaman de muchas formas al Real Madrid: Real Mandril, el Trampas, Real de Madrid… En el fondo, y probablemente sin ellos saberlo, sin darse cuenta, ese modo injurioso de tratar al club deportivo más grande de la historia no es más que el resultado de un miedo profundo y una envidia más profunda aún. Supongo que el antimadridista envidia al Real Madrid porque le gustaría estar en su sitio, y también le tiene miedo: el antimadridista le tiene miedo al Real Madrid porque sabe que es capaz de todo, de lo mejor y de lo más bueno. De modo que todos esos insultos y el modo injurioso de referirse al Madrid es, de nuevo en el fondo, un reconocimiento. Es como ese cantante mediocre al que no le queda otro recurso que repetir miméticamente lo que ya cantó David Bowie, por ejemplo: ¿Bowie? ¿Qué hizo David Bowie por la música pop? La envidia no es más que la cara oscura de la admiración. Te envidian cuando te admiran y por eso tratan en vano de imitarte. Pero la imitación siempre es peor que el original. LLamar Trampas al Real Madrid no es otra cosa que la justificación del propio fracaso: Sí, de acuerdo, éste ha ganado 14 Copas de Europa pero son todas robadas.

En los últimos días ha irrumpido en nuestras vidas futbolísticas un debate semántico acerca del modo correcto de llamar al Athletic. Mi amigo Jaime Ugarte me dijo ayer que no era necesario decir Athletic Club de Bilbao y que con Athletic bastaba porque aquí sólo había uno. El modo correcto de llamar al Athletic es ése precisamente, Athletic. No hay otro modo respetuoso de referirse a este club vasco fundado hace la friolera de 126 años, Athletic Club. Según sus aficionados, si al Athletic Club de Bilbao le llamas Bilbao a secas le estás faltando al respeto. Puede que sea una falta de respeto inconsciente o fruto de la ignorancia o puede ser una falta de respeto intencionada. Si llevas seis meses en España, o sea si eres Jude Bellingham, puedes llamar Bilbao al Athletic porque ignoras su nombre exacto, pero si, como es el caso del Cholo Simeone, llevas más de 30 años en España, si al Athletic Club le llamas Bilbao… es por algo más. Simeone podría haber cerrado hoy definitivamente este debate pero no ha querido hacerlo y lo ha despejado diciendo que es un "tema banal", o sea un asunto trivial, algo insustancial y sin demasiada importancia. Si, en vez de hacer eso, Simeone hubiera dicho, "de acuerdo, Athletic Club, pido perdón", habría quedado como un caballero. No ha sido el caso.

El asunto adquiere tintes especialmente sangrantes cuando, como es el caso que nos ocupa, resulta que el Atlético de Madrid fue concebido en 1903 por un grupo de vascos residentes en Madrid precisamente como sucursal del Athletic Club en la capital de España. En sus bases fundacionales, además, se añadía que el Athletic Club de Madrid, que fue el nombre original del Atlético, se regiría por el mismo reglamento que el Athletic Club de Bilbao, que el socio del Athletic madrileño tendría también derecho a serlo del Athletic vasco sin pagar la cuota de entrada y recíprocamente y que, al ser el Athletic de la capital una sucursal del Athletic Club de Bilbao, ambas sociedades se considerarían una misma, por lo que no podrían jugar en contra en ningún campeonato. El asunto, insisto, sería irrelevante si el Cholo hubiera dicho "lo siento", pero es que no lo siente. Y, si no lo siente, entonces es que llama adrede Bilbao al Athletic vasco, padre del Atlético al que él dirige desde hace tantísimos años y con notable acierto además. Lo peor no es que alguien te llame idiota sino que te trate como a tal y, añadiendo la coletilla de que respeta mucho al rival, Simeone nos ha tratado a todos como verdaderos idiotas además de llamárnoslo. Porque, sinceramente Cholo, no se puede respetar mucho al Athletic se le llamas Bilbao sabiendo que molesta a sus seguidores, del mismo modo que no se puede respetar mucho al Real Madrid y, a renglón seguido, afirmar que la Liga está peligrosamente preparada para que la gane él.