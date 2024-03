El paraguas del Cholo

Tal y como está ahora mismo la situación, el Atlético de Madrid lo fía todo a ganar la Copa de Europa. Si la gana, claro, la temporada será la mejor de toda su historia, pero desde 1956 no la ha ganado nunca, de modo que la tarea se me antoja hercúlea. Y digo que tal y como está ahora mismo la temporada el Atleti lo fía todo a ganar la Champions (y puede ganarla porque es uno de los ocho cuartofinalistas) porque en la Liga aparece en la quinta posición de la tabla, por detrás de Real Madrid y Barcelona, que tienen un presupuesto mayor que el colchonero, y también por detrás de Girona y Athletic, que lo tienen inferior. Este, el del presupuesto, ha sido el paraguas favorito de Simeone: "¡Cómo vamos a competir si tenemos menos presupuesto!" Y yo creo que esa filosofía del entrenador, sumada a la teoría de Gil de que lo importante es acabar entre los cuatro primeros para volver a la Champions el año siguiente, ha terminado por adocenar al vestuario, ha acabado por convertirlo en un vestuario conformista, en un vestuario sin ambición, un vestuario que va a cumplir y se acabó: "¿Qué nos piden, ser cuartos? Pues a por la cuarta plaza" Y si tú te conformas con acabar cuarto, llegará el día en que acabes quinto o sexto, como es el caso actual.

Iba a decir que esto no es lo que querría Vicente Calderón, pero es que estoy seguro de que tampoco es lo que querría el padre de Miguel Ángel Gil, Jesús Gil. A Gil padre se le podrían criticar un montón de cosas, muchísimas, pero una de esas no sería nunca el conformismo. El Atlético de Madrid era para Jesús Gil, entre otras cosas, un sueño, mientras que para Miguel Ángel Gil es una inversión, es una empresa, un negocio. Pero el Cholo ha sido cómplice de ese mensaje que se le ha enviado a los jugadores, Simeone se ha escondido también ahí. El Cholo se lleva refugiando diez años en el presupuesto y casi tantos en la clasificación para Europa. Y cuando dice eso de "que es lo que quiere el club", ya no sé si nos está vacilando a nosotros o está tomándole el pelo a Gil y a Cerezo. Porque si es lo que quiere el club pero no lo que tú demandas, ¿por qué sigues ahí? Y si piensas que el club tiene un nivel con el que tú no estás de acuerdo, ¿por qué no lo dices? No te vas y no lo dices porque como sabes que tienes ganada a la afición te vale con dar pellizquitos de monja.

Ayer, a la conclusión del 0-3 ante el Barça en el Metropolitano, Simeone dijo tres cosas: que el equipo venía de un gran esfuerzo, que no tenía nada que reclamarle a sus jugadores porque dieron el máximo y pidió tranquilidad para seguir peleando por el objetivo del cuarto puesto. Y sí, el Atlético venía de un gran esfuerzo, Cholo, del miércoles: jueves, viernes, sábado y domingo a las 9, casi 4 días. ¿Nada que reclamarles a los jugadores después de perder por 0-3? ¿En serio? ¿Y el objetivo es ser cuarto? ¿De verdad? Y ojo porque, a continuación, añadió lo siguiente: "Sé que será difícil porque los años pasan y los equipos mejoran". ¿Es que el Girona tiene mejor equipo? ¿O lo tiene el Athletic?

Esto para el Atleti es puerta grande o enfermería. Como, por cierto, lo es para el Barça, lo que pasa es que el Barça, que yo creo que en el fondo también lo fía todo a la Champions, de esas ya ha ganado 5 mientras que el Atleti no ha ganado nunca ninguna. Y, por mucho que mi amigo Garci haya apostado por su Atleti, yo creo que hay al menos 6 equipos que tienen más posibilidades que él. De la otra escena que ha levantado ampollas no quiero hablar porque admiro deportivamente al capitán del Atlético de Madrid. Entiendo que si te saludan tienes que ser educado y devolver el saludo pero si al Real Madrid le ganara el City por 0-3 en el Bernabéu, a mí me dolería que un futbolista de mi equipo bromeara con Guardiola. Lo digo, insisto, desde el cariño personal y el respeto profesional hacia Koke, que me parece un futbolista fantástico. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que decidir de una vez por todas si quiere ser toro o torero. Nada más. No hay excusas, Cholo. No las hay. Las has empleado durante tanto tiempo que ya te has confundido con ellas y ahora, cuando silban las balas, quieres echarle el muerto encima a Gil Marín. Y Miguel Ángel tiene más culpa que tú, pero tú compraste el discurso para quitarle presión a un vestuario que ahora ya no sabe si acabar quinto y fuera de la Champions es bueno, malo o regular. El Atleti es un grande de España y de Europa. No se puede decir que no pasa nada después de un 0-3. Tiene que pasar.