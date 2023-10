El show de Laporta

Yo entiendo a Laporta, ¿eh? O, para ser exacto, puedo llegar a entenderlo. Es como esa escena de La naranja mecánica de Stanley Kubrick en la que al protagonista, Álex, que es un tipo extremadamente violento y asocial, le colocan en la cabeza una especie de casco que le obliga a tener los ojos abiertos y contemplar escenas de mucha violencia porque, así, piensan que pueden curarlo. O sea, terapia de choque. Llega un momento en el que dice "¡ya me he curado, ya me he curado!", pero un operario le dice que no y que tiene que seguir con los ojos abiertos viendo toda esa porquería. Pues con Laporta pasa algo similar, aunque sin casco. El presidente del Barcelona es un hombre relativamente joven, tiene 61 años recién cumplidos, pero lleva toda su vida siendo aleccionado, obligado a consumir la basura independentista. Laporta, y como él varias generaciones, fue a la guardería y le enseñaron a odiar a España, luego a EGB y le enseñaron a odiar a España, después a BUP y lo mismo, más tarde accedió a la selectividad e igual y luego, en la Universidad, se licenció con todos los honores primero como odiador de todo lo español y después como abogado.

Se hizo culé porque no iba a ser del Español, ¡menudo nombre!, y ahí su odio cerval se trasladó al terreno de juego, al campo. Laporta se morirá, espero que dentro de muchísimos años, odiando a España y, por extensión, a algo tan español como el Real Madrid. Lleva tanto tiempo consumiendo esa basura que ya ni se acuerda de cuándo empezó a hacerlo y, detrás de él, generaciones completas de catalanes que efectivamente creen que España les roba, que Franco ayudó al Real Madrid o que el Barça luchó contra el franquismo cuando en los libros de historia, y ahí están para quien quiera consultarlos, se explica todo lo contrario. Antes que presidente del Barça Joan Laporta es un soldado del independentismo, o puede que Laporta sea presidente del Barça precisamente porque es un soldado, no sé si fue primero el huevo o la gallina. ¿Qué habría sido de mí si me hubieran estado aleccionando toda la vida en el odio, por ejemplo, a Cataluña? Pues supongo que hoy odiaría a Cataluña de un modo muy similar a como Laporta odia a España. ¿Tiene arreglo Laporta? No, no lo tiene. ¿Y los que van detrás de él? Tampoco lo tienen. Por eso tienen tanto mérito todos esos catalanes que, habiendo sido obligados probablemente a consumir la misma basura, aún resisten al invasor ideológico.

De ahí que las declaraciones de hoy de Joan Laporta haya que contextualizarlas. Por supuesto que es dueño de sus actos pero lo que dice no sale de la boca de alguien informado sino de alguien que está absoluta y totalmente fanatizado. Su ídolo no es Cruyff, ni tampoco el Barça, ni siquiera Cataluña; él adora al dios de lo antiespañol. ¿Hay esperanza? Pues siento comunicarles que no la hay. Pero el que no haya esperanza y Laporta sea el producto de una determinada ideología no quiere decir que los demás, que estamos razonablemente bien, no sepamos discernir lo que es un hecho de lo que es una chanza, una broma de mal gusto. ¿Se cree Laporta todo lo que dice? Naturalmente que se lo cree. Se lo cree de un modo parecido a como el tío Teddy de Arsénico por compasión se creía que era el presidente de los Estados Unidos de América y, cuando se iba a su habitación, subía por las escaleras tocando la trompeta. A Joan Laporta hay que escucharle como se escucha a un showman pero no busca la verdad, sólo busca clicks, busca visitas. Y yo creo que hacemos mal (y yo el primero) en atenderlo, pero es que resulta que preside un club tan importante como el Barça. No deberíamos hacerlo: "¿Quién ha dicho esto?"... "¿Laporta?"... "Ah, bueno, entonces no tiene importancia". Porque el presidente del Barça nos cuela su mensaje. Hace meses fue Franco, hoy el madridismo sociológico.

Joan Laporta no ha concedido hoy una entrevista para contarnos por qué cuadriplicó la facturación de Negreira, ni tampoco le han preguntado si considera que es normal seguir presidiendo un club como el Barça pese a estar imputado. Laporta ha ido ahí a vender su pollino cojo y ciego, que es lo que los independentistas llevan haciendo medio siglo en España. Laporta no ha ido ahí para rebatir al juez o sus argumentos porque no puede hacerlo, Laporta ha ido ahí a montar su show, La hora de Joan Laporta. Cómo habrá sido que, en el colmo del desvarío, ha llegado a decir que la FIFA no le dará la final del Mundial de 2030 al Camp Nou porque los centros de poder la querrán en el Bernabéu. Y el hombre se ha marchado tan feliz a su casa.

Hay quien ha entrado a este trapo del madridismo sociológico pero yo hoy libro, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque esta gente es un frontón, te lo devuelve todo. Tú les mandas el mayor escándalo de la historia del deporte español y ellos te devuelven que el Real Madrid lleva cien años robando. ¿Quién, del entorno de este hombre, se atreve a decirle que va desnudo por la calle? Nadie. El ridículo es suyo, la vergüenza es para el Barça y supongo que los palmeros se llevarán lo que sea a final de mes. Ahora, tiene que ser insoportable verse obligado a fingir por un plato de lentejas, ¿eh? O por un plato de jamón de bellota, da igual. Todos los presidentes del Fútbol Club Barcelona del siglo XXI han sido imputados, condenados o encarcelados. Todos. Y a todos ellos les rieron las gracias. A todos. Pero no tiene gracia, ni siquiera para un madridista. Da lástima. Es penoso. Y supone un desdoro para el Barça, para Cataluña y, por supuesto, para España.