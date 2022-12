Este bobo piensa que Maradona fue mejor

Tal y como preveía, la policía de Messi no va a dar cuartel. Al dilema moral que se me presentaba ayer mismo y la duda que me surgía a propósito de si una buena persona podía no pensar realmente que Leo Messi ha sido, es y será el mejor futbolista de todos los tiempos, hoy se suma la inquietud profesional: ¿Puede un buen periodista pensar libremente que Messi no es el mejor futbolista de todos los tiempos? ¿Puede un buen periodista creer que fueron mejores Di Stéfano o Pelé? En realidad esta cohorte de fanáticos busca algo tan viejo como la tos y no es otra cosa que el aislamiento del disidente, del diferente, del distinto. Uno no puede creer por ejemplo en serio, salvo que haya otros intereses ocultos por detrás, que el mejor futbolista de todos los tiempos ha sido en este caso otro jugador argentino, Maradona, tiene que pensar que ha sido éste.

Este apasionamiento sólo sucede en el fútbol y en los toros, y como la izquierda radical está ahora en la labor de acabar con la fiesta nacional, cada vez se ve más limitada al césped y no a la arena. En el arte, por ejemplo, no se duda de la bonhomía o de la integridad de alguien o se le llama directamente bobo porque le gusta más Kandinsky que Pollock, por poner un caso, pero en el fútbol sí. Eres una persona honrada únicamente si reniegas de tus propios sentimientos para asumir otros ajenos y si aseguras que Messi es el mejor. Y eres un buen periodista si escribes en la línea marcada por el rebaño. Pues este bobo cree que fue mejor Maradona, qué le vamos a hacer, tendré que dejar de opinar. Yo no conocí a Maradona ni me han presentado tampoco a Messi. No entrevisté a Diego ni Lionel me ha concedido tampoco una entrevista. Quiero decir con esto que no le debo nada a ninguno. Es más, Maradona me parecía bastante más maleducado que Leo, que da la sensación de no haber roto jamás un plato. Pero lo que me transmitió Maradona sobre un terreno de juego jamás lo he sentido con Messi. Con Leo, y desde el punto de vista de un madridista, ya dije el otro día que sentí pánico cada vez que agarraba el balón, pero la magia me la transmitió el Pelusa.

Aquí, en España, donde solemos ser más papistas que el propio papa, encendemos el debate de la bondad y de la profesionalidad. Lo alimentan, a veces, personas ajenas al periodismo o que llevan demasiado poco tiempo como para tenerlas en cuenta. Pero el debate bueno, el fetén, el debate futbolístico de verdad, lo han animado hasta anteayer en Argentina. Cuando De Paul insulta a la gente a través del móvil no está pensando en ningún español. Y cuando, en bloque, los jugadores se acuerdan de las madres de los periodistas, no se están refiriendo a los españoles. Para mí, y lo siento de veras, hay debate. Creo que Messi es buenísimo pero no es el mejor. O, para ser exacto, no es mi mejor. Será que soy una mala persona y un periodista muy deficiente pero este bobo no lo tiene tan claro. Ya lo decía Benavente, una idea fija siempre parece una gran idea, no por ser grande sino porque llena todo un cerebro.