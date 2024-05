Girona-Barça: hit arbitral

No se trata, como hoy le ha dicho un periobarcelonista a Xavi, de un hit arbitral. Para hit arbitral, por cierto, el hecho de haberse tirado durante 17 años pagándole más de 7 millones de euros al vicepresidente del CTA en activo, que de esto se habla poco últimamente. Ése sí que es un hit arbitral en condiciones, un señor hit, un hit-hit. Ni tampoco es, por supuesto, una cancioncilla. Una cancioncilla es decir, por ejemplo, que Francisco Franco ayudó al Real Madrid cuando a quien ayudó realmente Franco fue al Barça, rescatándolo de la quiebra hasta en dos ocasiones diferentes, lo que provocó, por cierto, que el club catalán condecorase varias veces también al Generalísimo. Que a la federación española de fútbol le interesa económicamente hablando que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona acaben primero y segundo de la Liga para que así quede asegurada su participación en la Supercopa de España es un hecho.

Es un hecho cierto como lo son también que el Barça pagó a Negreira y Franco rescató al club catalán. El contrato que suscribieron en 2019 la Federación y Sela, que es la empresa pública saudí que se encarga de la organización de eventos deportivos, establece, en dos de sus cláusulas, que Arabia paga 10 millones de euros más, hasta completar los 40 de cada edición, siempre y cuando Real Madrid y Barça estén en esa final four. Como el Real Madrid va a ganar la Liga, la Federación tiene esos 5 millones asegurados, pero los del Barça están bailando. Si el Girona, que ahora mismo es tercero en la clasificación, ganara mañana en Montilivi al Barça, aventajaría en 1 punto a los culés y, en ese momento, la Supercopa de España la disputarían Real Madrid y Girona, por un lado, y, por el otro, Athlétic Club de Bilbao y Mallorca como finalistas de la Copa del Rey. Y no sólo eso sino que, además, esa Supercopa valdría 5 millones de euros menos. Y ya sabemos todos lo que esta Federación está dispuesta a hacer por 5 palos, ¿verdad?

Yo no creo en la limpieza de la competición. Lo siento pero es así, no creo. Y si no creo no es por mí sino por ti, como canta La Quinta Estación. No creo desde el preciso instante en que se conoció que el Barça había pagado durante más de tres lustros al número dos arbitral. No creo desde que el juez instructor habló de "corrupción sistémica". O sea, no creo porque no puedo creer. No creo porque no me dejan. Yo quiero creer, pero no puedo, no quieren que crea y por eso no creo. En estas condiciones no. Hasta que llegue el día en que se depuren responsabilidades no puedo creer. Esta competición está irremisiblemente manchada. Es así. Pero ahora resulta que para el periobarcelonista que preguntaba hoy a Xavi el club perjudicado es precisamente el club que pagó y la duda a propósito de lo que puedan hacer o dejar de hacer desde Las Rozas para asegurarse esos 5 millones no es más que una cancioncilla. Pues no. La duda es razonable y mañana habrá que estar muy atentos, pero mucho, a lo que haga el árbitro. La suerte que ha tenido el Barça es que quien lucha con él por el subcampeonato no es otro que el Girona, que yo creo que ya se da por satisfecho con lo realizado y que, además, es también un club catalán y, en cierto sentido, ahijado culé. Si no fuera el Girona sino, pongamos por caso, el Atlético de Madrid… No sé de qué estaríamos hablando ahora. De cancioncilla pasaríamos directamente a La planta 14 de Víctor Manuel o Al alba de Luis Eduardo Aute.