Guillotinado Alfonso, que pase el siguiente

Como a mi admirado Luis del Pino, a mí no me parece mal que borren el nombre de Alfonso Pérez Muñoz del estadio del Getafe. Y secundo su moción, que hacía pública hoy a través de las redes sociales. Como él, yo también pienso que habría que ponerle un nombre más acorde con la realidad que nos rodea, por ejemplo Coliséum Mohamed VI o Estadio Carles Puigdemont. "¿Dónde juega este fin de semana el Geta?" "En el Mohamed VI". "¿Oye, nos vemos luego directamente en el Carles Puigdemont?" Claro que, bien visto, a mí me queda un pelín soso. Mejor así: "¿Oye, nos vemos luego directamente en el Huído de la Justicia Española Carles Puigdemont?" Y cambiaría también la letra del himno, esa que empieza diciendo "¡Oh! Getafe Fútbol Club siempre alcanzas la victoria, y tus triunfos son motivo que te llevan a la gloria". Yo diría: "¡Oh! Getafe Fútbol Club siempre alcanzas la victoria en el Coliseúm Huído de la Justicia Española Carles Puigdemont, y tus triunfos son motivo que nos llevan a la gloria".

Porque, al fin y al cabo, ¿alguien sabe a santo de qué pusieron el nombre de Alfonso al estadio del Getafe? ¿Porque nació allí? Excusas. ¿Porque ganó una Liga, dos Copas y una Supercopa? Zarandajas. ¿O porque fue 38 veces internacional con España? ¿España? ¿Qué es ahora mismo España? ¿Qué queda de ella? Discusiones bizantinas. ¿O fue por su medalla de oro olímpica en Barcelona 92? Nada de eso merece desde luego ponerle el nombre de un futbolista a un campo. Mucho mejor ponerle el nombre de Ángel Torres, aunque naciera en Recas, provincia de Toledo. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, sí que tiene claras las cosas, y no como Alfonso. En junio de 2021, un juzgado madrileño ordenó la retirada cautelar de unas guías de educación sexual para menores con expresiones como "apaga la tele, enciende tu clítoris" o "la masturbación mola". Mira, hablando de la masturbación, un nombre con contenido sexual homenajeando al Geta tampoco estaría mal. Por ejemplo, Coliséum Onán, en honor al hijo de Judá que no paraba todo el día de… en fin, ya sabéis... Recordad el dicho: "Hay cosas que sabe Onán que desconoce don Juan".

Cuando el otro día, y en referencia primero a Rubiales, después a Vilda, más tarde al secretario general, luego al jefe de Integridad, después al director de marketing, por penúltimo al jefe de prensa, incluso a Dani Carvajal, que fue señalado por opinar que debía esperarse a la acción de la justicia, me preguntaba en voz alta eso de "¿Por quién doblan las campanas?" y respondía "doblan por ti", la verdad es que jamás en mi vida habría pensado en Alfonso Pérez Muñoz pero el caso es que, efectivamente, mientras la guillotina estaba cobrándose la cabeza de Pablo García Cuervo, un extraordinario director de comunicación de la federación, las campanas estaban doblando por el ex jugador de Real Madrid, Barcelona y Betis. No importa lo que haya dicho o dejado de decir Alfonso, el asunto no es ese. El meollo de la cuestión es que hoy, en la España democrática, hay cosas que no se pueden decir, del mismo modo que durante el franquismo no podías salir a la calle a gritar por ejemplo "¡Viva el PCE!" Hay líneas rojas o rojísimas que no se pueden traspasar, hay fronteras que no se deben cruzar si vas solo y de noche por la calle, hay preceptos que no se pueden obviar. O sea, ha vuelto la autocensura en un régimen que cada vez se parece menos al que pretendimos en e 1978 y más al que ideó Chávez para Venezuela.

Lo que le ha costado a Alfonso que la alcaldesa del "apaga la tele, enciende tu clítoris" haya borrado su nombre del estadio del Getafe ha sido decir que el fútbol femenino no podrá equipararse jamás al masculino. Si a la frase le quitas el adverbio, suscribo totalmente lo dicho por Alfonso. "Jamás" es mucho tiempo, demasiado. Yo, que tengo 60 años, no creo que vea una equiparación entre el fútbol femenino y el masculino, pero quién sabe qué pasará cuando todos hayamos muerto. Decía Jacinto Benavente que la disciplina consiste en que un imbécil se haga obedecer por los que son más inteligentes, y en esas estamos. No veo demasiado preocupado a Alfonso. Es incómodo el señalamiento pero, insisto, no le veo preocupado. Quiźas por sus hijas, a las que va a entregar, sin él pretenderlo por supuesto, un mundo bastante peor del que él heredó de sus padres. Ángel Torres dice que no ha hablado con Alfonso en los 25 años que lleva ahí: ¿No tiene usted teléfono? ¿O no se sabe su número? ¿Se lo paso yo? Lo que ha hecho el PSOE del "abre tu clítoris" es aprovechar el acuerdo que tiene con otro esponsor para sacarle rédito político y demagógico a unas declaraciones con las que coinciden el noventa y nueve de la población. Las campanas doblaban por Alfonso mientras ajusticiaban a Pablo García Cuervo. Guillotinado hoy el ex jugador, ¿por quién doblan ahora las campanas? ¿Por ti? ¿Por mí? Toca esperar turno.