¿Hoy todos seguimos siendo Baena o ya no?

Este lunes se han sabido dos cosas, la primera es que la policía, según la instrucción que ha preparado el Ministerio del Interior, podrá parar un partido de fútbol si se producen episodios de racismo. Por una vez y sin que sirva de precedente, el titular que acompaña a la noticia que, entre otros, aparece en Lo País, me ha parecido muy acertado: "La policía podrá parar un partido para evitar otro caso Vinicius". Y me parece un titular muy descriptivo de la situación porque si el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska (esperemos que por poco tiempo) se mueve no es porque se produzcan incidentes racistas en los estadios españoles, que esos llevan sucediendo hace tiempo, sino para impedir que a un jugador de color negro en concreto se le persiga por casi todos los campos de fútbol, o sea para evitar que otro deportista sea acosado y escracheado como lo ha sido hasta la fecha Vinicius.

Lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, el caso de Vinicius es especial por su singularidad y porque, hasta la fecha, no ha habido en el mundo otro caso de persecución similar al del futbolista del Real Madrid. Mueve el culo Interior, en lo que yo creo que es el canto del cisne del peor ministro de ese departamento en toda la democracia, y lo hace para impedir que se haga con otro crío lo que se lleva haciendo con éste desde que aterrizó en nuestro país pero, de modo muy especial, desde hace un año y medio para acá. Ahora sólo falta que a la policía la dejen actuar los políticos pero, pase lo que pase, el movimiento ya es bueno en sí mismo porque, al contrario de lo que ha venido pregonando durante estos últimos días el periovalencianismo, sí existe acoso contra Vinicius, lo hubo en Mestalla, también en el Camp Nou, en el Metropolitano, en Soin Moix, en el Sadar y en otros campos españoles. Su situación es particular y no tiene absolutamente nada que ver con la de ningún otro jugador del mundo.

Y, curiosamente, lo otro que se ha sabido hoy, y que incumbe también al periodismo fallero, es que el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha sobreseído la denuncia de Alex Baena contra Federico Valverde. La jueza señala que existen incongruencias en la declaración del futbolista del Villarreal, que afirmó, por ejemplo, que Valverde se encontraba junto a Odriozola cuando resulta que, según las imágenes que ha aportado el Real Madrid, eso es falso. También mintió Baena a su propio club ya que, en un escrito remitido al Villarreal, el futbolista afirmaba que Fede Valverde había reconocido la agresión ante la policía cuando eso tampoco es cierto. La supuesta agresión fue desmentida por Fede y también por Odriozola, que hablaron siempre de una trifulca verbal. Pese a ello, a pesar de que la justicia ordinaria ha ordenado archivar el caso, la justicia deportiva pide un duro castigo para el centrocampista del Madrid, cuestión ésta que me parece muy curiosa. Vamos a ver: el Barcelona paga durante 17 años 7,3 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros pero la UEFA, supongo que amparada porque no existe aún decisión judicial, permite al pagador competir en la Champions mientras que en el caso de Valverde es al revés, la justicia ordinaria dice que no hay nada pero la deportiva pide para él una dura sanción. ¿Alguien lo entiende? Yo, desde luego, que no.

¿Y ahora qué hacemos? Porque llevamos varios meses hablando de la agresión de Valverde a Baena y hoy acaba de decir la jueza que el futbolista del Villarreal mintió en varias ocasiones. Yo no he oído a Valverde hablar sobre esto, ¿alguien sí ha podido hacerlo? Hoy ya se habla de presunto puñetazo, algo es algo. Pero durante mucho tiempo se ha hablado de agresión de un modo muy similar a como cuando, durante dos semanas, se afirmó que Juan Cala había insultado a Diakhaby. No había lugar a la duda. ¿Hoy todos somos Valverde o no? ¿O es este lunes el día en el que toca no creer en la justicia? ¿O es que sólo creemos en la justicia cuando nos da a nosotros la razón? ¿O habrá quien tenga la cara dura de seguir diciendo que Valverde agredió pero lo que pasa es que la justicia no ha podido o no ha querido demostrarlo? ¿Son los hilos de Florentino? ¿O dirán que la justicia también se ha ido de vacaciones? Por cierto: nada más conocer la versión de su futbolista, ahora desmentida por la jueza, al Villarreal le faltó tiempo para emitir un comunicado afirmando cosas que ahora se ha visto que eran falsas: ¿Para cuándo otro comunicado pidiendo perdón? ¿O ese no llegará? Hace un mes más o menos Fernando Roig decía lo siguiente en Marca: "Con lo de Valverde y Baena estuve a punto de largarme a Estados Unidos". Pues, si al final lo hizo, ya puede usted volver, presidente. Ya puede usted volver.