Laporta y la perversa cuota española

Efectivamente, y tal y como relataba Pepe Herrero este mediodía en Fútbol EsRadio, si a la desafección del madridismo (o de muchos madridistas, o de algunos madridistas) con la selección de fútbol le aplicáramos la prueba del carbono 14 probablemente nos daría el nombre de Vicente del Bosque. En un momento muy duro (pero deportivo) entre Barcelona y Real Madrid, el ex seleccionador tomó partido por los jugadores culés, convirtiéndose en una prolongación de Xavi o Piqué en el banquillo y no al revés, que es lo habitual. Ahí arrancó todo, ahí está la madre de este cordero. Del Bosque se inclinó del lado culé, dando por buena su interpretación de la historia, y ayudando a establecer, por ejemplo, un cordón sanitario alrededor de Álvaro Arbeloa. Está contado incluso por el propio ayudante del seleccionador, Toni Grande, y trasladado posteriormente al papel por el periodista Vicente García que el actual entrenador del Barcelona pidió al cuerpo técnico jugar de otro modo, sin Xabi Alonso, porque así se sentía más cómodo. El trágala fue importante porque, y aunque la cabeza de Alonso era caza mayor y no llegó a tanto, la de Arbeloa era menor y sí se srivió en bandeja de plata para el aperitivo.

Ahí, como decía, empezó todo y siguió con una (otra) burda manipulación histórica: las victorias de España eran debidas al número de jugadores del Barça que jugaban en aquella selección, según los culés todos, según la realidad algunos. No jugaba España, no, lo hacía el Barcelona. Sin el Barcelona la selección era incapaz de ganar nada. Es más, Luis tuvo que prescindir de un icono del Madrid, Raúl, para que España arrancara. El once inicial de Aragonés en la final de la Eurocopa de 2008 fue el compuesto por Casillas, Capdevila, Marchena, Puyol y Ramos; Silva, Xavi, Senna e Iniesta; Villa y Torres: tres jugadores del Barça, tres, pese a lo cual aquella final la ganó el Barcelona. Del Bosque jugó en la final del Mundial de 2010 con Casillas; Capdevila, Piqué, Ramos, Puyol; Xabi, Busquets, Xavi, Iniesta; Pedrito y Villa. Seis jugadores del Barcelona, seis. No todos, seis. Pero el Mundial también lo ganó el Barça. España jugó once contra seis aquel campeonato.

A la hora de buscar un entrenador que sustituyera a Lopetegui, que cometió la locura de hacer con el Real Madrid lo mismo que se le achaca ahora al actual con el Atleti, Rubiales debió pensar que sería una buena idea elegir a un antimadridista confeso. No lo digo yo, que también lo digo, no, lo dijo el propio Luis Enrique: "Yo como soy bastante más radical que Piqué mejor no me pronuncio sobre si me gustan los valores del Real Madrid". Los valores del Real Madrid habían sido, tiempo atrás, no pagarle la morterada que pedía, cuestión ésta que le llevó a fichar por el Barça, que sí se lo daba. Esa era la carta de presentación del seleccionador de todos, cuestionar los valores del club deportivo (y español) más importante de la historia. Un arranque ilusionante.

Cada cierto tiempo tengo que volver a explicar por qué algunos madridistas, o muchos, no se sienten implicados con el equipo de Luis Enrique. Se apropian de todo, aunque sea mentira. Cervantes era catalán, Colón también, también lo eran Santa Teresa y Leonardo da Vinci. Y lo es, por supuesto, la selección nacional. La selección nacional española no es, en realidad, española sino catalana. Lo es, eso sí, cuando gana. Los éxitos de la selección son catalanes y los fracasos atribuibles a Carvajal, que es muy torpe pese a ser el lateral derecho titularísimo del vigente campeón de Liga y de Europa, supercampeón español y europeo. El listo es Ferrán Torres, que es un catalán de Foyos, en la provincia de Valencia. Porque Valencia, por supuesto, también es Cataluña. Laporta nos ha recordado hoy a los que empezábamos a olvidarnos el por qué de nuestro desapego. ¿Qué me pasa, doctor, que vibré con la selección de mi país cuando era eminentemente perdedora y ahora, que está en una racha ganadora, no consigo implicarme? Me pasa que me la han robado, me han robado a mi selección, entre otros Laporta. Según el presidente culé, el 7-0 ante Costa Rica fue por obra y gracia de Xavi Hernández; imagino que se refiere a que Gavi o Pedri son titulares con Luis Enrique pero no sé qué tiene que ver Xavi en todo esto porque tanto uno como otro debutaron con Koeman, claro que a Koeman no se le puede nombrar. Siendo entrenador culé, el Barça recibió un ofertón por Pedri, y el holandés dijo que se le vendería sólo por encima de su cadáver.

Es difícil saber qué pasa por la cabeza de alguien que asegura que Leonardo da Vinci era catalán. Tampoco es sencillo saber qué pasa por la cabeza de Laporta, la verdad. Pero el final del cuento ya nos lo sabemos: si el equipo de Luis Enrique se estrella en el Mundial habrá sido debido a la perversa inclusión en el once de la letal cuota española; si el equipo de Luis Enrique triunfa habrá sido gracias a Cataluña, Xavi, Pedri (que es canario pero catalán), Gavi (que es de Los Palacios y Villafranca, provincia de Sevilla, pero catalán), el ADN culé, La Masía, el pan con tomate, la sardana, la mona de Pascua, Cruyff, Guardiola y Joan Gamper, que era catalán de Winterthur, en Suiza, y ni siquiera se llamaba Joan sino Hans-Max. Y, entre tanto, una maestra del colegio La Salle de Palma obliga a sus alumnos menores de edad a retirar la bandera de España porque "es un trapo". ¡Qué país más bonito se nos está quedando!