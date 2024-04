Larga vida a Laporta

De la abracadabrante situación del Fútbol Club Barcelona, que era un grande de España y de Europa y ya no lo es, tienen por supuesto la culpa sus lamentables dirigentes, que aún hoy, y más de un año después de que estallara el escándalo de Negreira, siguen sin ver nada irregular en el hecho de haberse tirado diecisiete años pagando al vicepresidente arbitral en activo. Conviene recordar que uno de estos dirigentes, José María Bartomeu, tuvo el cuajo de irse a Harvard a dar lecciones sobre el éxito del modelo culé cuando, y él mejor que nadie, ya se sabía por fuerza desde dentro el estado de las cosas, que era y sigue siendo lamentable. Así que del deterioro son responsables los dirigentes pero también la soberbia. Dice Haruki Murakami, que más pronto que tarde acabará recibiendo el Nobel de Literatura, que el tabique que separa la sana autoconfianza de la insana arrogancia es realmente fino. Pues bien, ese fino tabique lo han pulverizado en el Barça, no es que lo hayan echado abajo, no, es que han hecho viruta con el tabique, lo han destruído, jamás volverá a crecer la hierba donde hubo una vez ahí un tabique. De modo que a la mala gestión se añade también la insana arrogancia, esa superioridad moral que yo creo que excede el asunto meramente futbolístico. Es una forma de desenvolverse por la vida, un estilo, un modo de ser. Es un ADN soberbio.

Pero, y no es la primera vez que lo digo y yo creo que no será tampoco la última, también son responsables de la actual situación del club sus socios y aficionados, aunque fundamentalmente los primeros, que son los que pueden elegir a sus representantes. Al actual, al Laporta que cuadruplicó sus emolumentos a Negreira y que ayer amenazó con pedir la repetición del partido del domingo, le votaron, y de un modo abrumador además, los socios del Barça. Los culés confiaron en el hombre de la pancarta. Los culés dieron su apoyo al hombre que se abrazó a un maniquí. A los culés les hizo gracia que se vistiera a La Gioconda con la camiseta azulgrana. Los culés hicieron bromitas de barra de bar con la ocurrencia de sobrevolar el Sena con un globo aerostático de mentira. El principal argumento de Laporta para arrasar en las urnas fue uno, la promesa de que con él seguiría Messi en el equipo. Tuvo un apoyo popular masivo, ganó las elecciones, Messi se acabó yendo al PSG pero a Laporta le siguieron consintiendo todo. Aún hoy, con el equipo destruido y en una situación de quiebra técnica, a Laporta se le siguen riendo las gracias y, por ejemplo, una memez como la anunciada ayer cuenta con el respaldo popular. Yo estaba equivocado, el Barça no es como el PSOE, no, qué va, el Barça es como la República Popular Democrática de Corea y Laporta es como Kim Jong-un. Y los socios forman parte de la coreografía de los abanicos, todos al unísono formando figuritas que pueden verse desde el cielo, esperando a que Laporta anuncie la siguiente chorrada.

El caso es que mientras la cigarra se dedica a dormir, la hormiga no para de trabajar. Y la hormiga es el Real Madrid. Lo que se ha empezado a vislumbrar este año es sólo la punta de un enorme iceberg, que en Barcelona siguen sin ver. O a lo mejor no quieren ver, se niegan a verlo. Pero ya asoma por allí, a lo lejos, Mbappé, el mejor futbolista del mundo. Y quién sabe si también Alphonso Davies. No hay, como cantaba ilusionado hace poco Araujo, un cambio de ciclo, no, lo que se avecina es un ciclón. Y para afrontarlo, para aguantarlo, para que el ciclón no acabe por llevarse todo por delante, uno tiene que asumir que hizo las cosas mal, echarlo todo abajo, cimentar, levantar el edificio de nuevo y afrontar la situación con realismo y sin soberbia. Y eso es justamente lo contrario de lo que, gracias a Dios y desde el punto de vista de un merengue, va a hacer el Barça. Su apelación al ADN, su promoción de jugadores que están por hacer y su negación del mayor escándalo deportivo de la historia de España van en la dirección contraria de lo que, por ejemplo, haría alguien como Florentino Pérez. El Barça necesita un líder y tiene un pancartista. Insisto: visto todo por los ojos de un madridista yo sólo puedo gritar, ¡larga vida a Joan Laporta! Y, por favor, si es posible que se quede Xavi Hernández también.