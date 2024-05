Las cosas del creer

Son las cosas del Madrid, decían ayer en la revista deportiva alemana Kicker. Y, como en las del querer, y como cantan Ángela Molina y Manuel Bandera, en las del creer tampoco hay ni "fin ni principio, ni tien como ni por qué". Anoche, en El Chiringuito, Paco García Caridad dijo que este equipo es invencible. Hombre, si nos ajustamos al aspecto numérico, no lo es, no es invencible porque esta temporada sí ha habido alguien que le ha vencido, y hasta en dos ocasiones diferentes, el Atlético de Madrid. Dos partidos de cincuenta, que habrán sido aproximadamente y en números redondos, los que habrá disputado hasta la fecha el Real Madrid entre Liga, Champions, Copa y Supercopa, es un porcentaje muy bajo a nivel profesional. En el fútbol de élite todo el mundo entrena, todo el mundo se prepara, todos corren…

En el fútbol de élite todo el mundo tiene preparador físico y todo el mundo tiene buenos jugadores. El Bayern, sin ir más lejos, tiene a un buen puñado de los mejores jugadores del mundo: Neuer, De Ligt, Davies, Kimmich, Kane, Sané, Müller, Musiala… En el fútbol de élite todo el mundo quiere ganar o, como diría mi madre, nadie se deja: "Ése no se va a dejar". A esto se le llama "competir". En el mejor fútbol del mundo todo el mundo, y perdón por la redundancia, compite, todo el mundo se deja la piel, todo el mundo sufre. Anoche, en Madrid, lo hizo el Bayern, que en el minuto 67 de partido estaba en la final de Wembley, en el 88 estaba como al principio y, tan sólo tres minutos después, en el 91, estaba finiquitado. Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que al Madrid le pasaban por encima los equipos alemanes (y no sólo el Bayern) como si fueran camiones, pero desde hace algunos años es al contrario y es el Real Madrid el que, con sus cosas del creer, ajusticia a todo el mundo.

Pero en el deporte profesional y, por supuesto en el fútbol de élite, y además de no dejarse, de correr mucho, de prepararse a tope y de sufrir, todo el mundo cree, ¿no? Pues a lo mejor no. O a lo mejor no hasta el final. De eso también ha hecho un lema el madridismo, "vamos Real hasta el final". Puede que todos los equipos crean casi hasta el final y no hasta el final mismo. Es posible que anoche el Bayern sólo creyera hasta el minuto 88. O creyera que en el minuto 88 la gesta ya no era posible ni siquiera para el Real Madrid, que es una fábrica de gestas. Pero en el Bernabéu lo creían. Ayer, después de mucho tiempo sin poder ir, fui al campo, que por cierto ha quedado precioso. Y lo de la comunión es cierto. Y ahora se siente de un modo diferente a hace 25 ó 30 años. Ni mejor ni peor, diferente. Con esto quiero decir que el madridismo creía de verdad que su equipo, que estaba eliminado de la Champions a tres minutos para el final reglamentario del partido, podía volver a hacerlo. Y como lo creyó hasta el final, lo hizo.

Yo, que creo firmemente en Dios, suelo decir que es del Real Madrid. El asunto se ha hecho viral a nivel mundial. Ha habido quien se ha molestado por eso, como si fuera una falta de respeto, una blasfemia, pero siempre he pensado que Dios tiene un gran y sano sentido del humor. Lo he experimentado en carne propia: a mí me asustaban mucho las agujas y Dios me envió la ferritina tres veces por encima de su valor normal para que tuviera que lidiar con ellas cada poco tiempo. Por supuesto que Dios está con todos pero lo que pasa en ese campo y con ese equipo no es normal. Para tratar de explicarlo, Carlo Ancelotti le dijo ayer a José Luis Sánchez que había sido una trampa y que cuando el Bayern dio por muerto al Madrid… entonces resucitó. Las cosas del Real Madrid son las cosas del creer, y de hacerlo hasta el final. Creer que todo es posible y creerlo de un modo frenético, colectivo y sin fisuras. De modo que, y en vista de que en el fútbol profesional de élite todo el mundo trabaja a tope, la diferencia tiene que estar necesariamente en la fe, que a la vista está que mueve montañas, y también en esa pulgada por la que Tony D’Amato le dice a sus jugadores que hay que morir. Invencibles no, hace un año el City les metió cuatro. Creyentes definitivamente sí. Y de un modo obsesivo además. Son las cosas del creer hasta el final.