Letra de Lewandowski, música de Shakira

En Culelandia ha calado al parecer la idea de que el Barça ganó la pasada Liga con 14 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que acabó segundo, y eso no es cierto. Disputados los 38 encuentros reglamentarios, el Barça sumó 88 puntos mientras que el Real Madrid únicamente llegó a 78, o sea 10 puntos menos. El Barça ganó la Liga con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que son una barbaridad de puntos pero que en ningún caso son los 14 que un día empezó a repetir Jordi, otro Lluis, al siguiente Pep y hoy, por fin, Xavi Hernández. Porque, como decíamos ayer, en Culelandia no importa tanto la verdad sino lo que se diga de un modo insistente. Hoy, en una rueda de prensa más ridícula aún que la del sábado, Xavi Hernández, que aún nos tiene que dar muchos días de gloria de aquí a finales de junio, ha dicho que a él no le compran nada, "ni ganando la Liga a 14 puntos del Madrid". No, Xavi, no, te has equivocado de 14. 14 son las Copas de Europa que tiene el Real Madrid y no los puntos con los que ganaste la última Liga. Esa Liga la ganaste con 10 puntos de distancia con respecto al Real Madrid, que, insisto, es una barbaridad de puntos, pero no son los 14 que cantáis como ese loro de juguete que repite lo que tú digas: "Hola, soy tu loro", y el loro repite "Hola, soy tu loro". "Hola, son 14 puntos". Pues no, fueron 10. Muchos, sí, desde luego, pero no 14.

Pero lo importante de la rueda de prensa de hoy no han sido los 14 puntos que el Barça no sacó de ventaja al Real Madrid sino lo que ha dicho y el tono empleado. Dice que, tras su dimisión en diferido, lo que espera es la unidad: ¿Unidad? ¿En serio? Anoche, en El Chiringuito, recordamos la rueda de prensa del adiós de Guardiola y dijo que la decisión la tenía tomada desde hacía tiempo, que se la había comunicado al presidente pero que no podía decírselo a los jugadores porque la del entrenador es una figura crucial. Si, aunque lo tuviera decidido, Guardiola no dijo que se iba para no distraer al vestuario, no puede ser que ahora Xavi lo diga con el mismo objetivo. Guardiola actuó como un entrenador veterano y Xavi lo hizo hace 72 horas como un aprendiz de entrenador. Dice Xavi que se va porque no se ha valorado su trabajo. ¿Quién no lo ha valorado? Laporta le dijo el sábado que era su entrenador y que aunque no ganara nada seguiría siéndolo; la afición está con él y los jugadores también. Entonces, ¿quién no valora? ¿La prensa? ¿Xavi se va por lo que digan o dejen de decir en el Sport? ¡Pero si el periodismo deportivo en Barcelona ejerce, en líneas generales, de alfombrilla de baño para el Barça! Yo, que no soy precisamente el mayor admirador de Xavi, creo que tuvo un mérito enorme ganarle la Liga al Real Madrid sacándole 10 puntos, que no 14, pero la Liga la ganó al 1-0, sufriendo, la ganó defendiendo y él, sin embargo, clamaba por la excelencia, el método, el sistema, el ADN…

También ha dicho Xavi que anunció su adiós porque el Barça necesita una reacción. A ver si lo entiendo, ¿los jugadores van a reaccionar porque saben que Xavi no va a seguir? Eso dejaría rematadamente mal al vestuario, ¿no? Imaginemos que al Barça le sonara la flauta y que acabara ganando, por ejemplo, la Champions: ¿Los jugadores habrían reaccionado porque sabían que Xavi no les iba a entrenar el año que viene? ¿Interpreto que sería una buena noticia para ellos y que por eso se marcharon ayer a celebrarlo? Letra de Lewandowski, música de Shakira. A ver, Xavi, te preguntan por esa escena que protagonizaste diciéndole a la cámara de televisión que era una vergüenza y sales con que te hacen sentir a diario que no vales y añades a continuación que en el Barça tenéis un problema de exigencia: ¡Pero si has sido tú el que no has parado de hablar de la excelencia por aquí, la excelencia por allá, la excelencia por acullá! ¿En qué quedamos, vale ganar una Liga por 1-0 y sufriendo o no vale y hay que ser excelentes? De todas formas, tú dijiste delante de la cámara que era una vergüenza porque, en el partido contra el Villarreal, no te pitaron a favor un penalti que no era penalti. ¿Querías que te lo pitaran aún no siéndolo? ¿A lo mejor porque es a eso a lo que estabas acostumbrado como jugador? ¿Es vergonzoso que el árbitro acierte?

Con todo, lo mejor ha sido cuando le han preguntado por el relato: "¿Usted cree que el relato del club ha sido el adecuado? Llegó sin Messi, no se ha fichado lo que usted quería… Se pusieron los títulos delante del proceso". Respuesta: "Posiblemente". ¿Cómo que posiblemente? Pero si tú, querido Xavier Hernández, eres uno de los apóstoles del relato. Resumen de Xavi: "Mi ilusión era entrenar al Barça, ganar y jugar bien al fútbol. Y se ha conseguido". ¿Dónde, Xavier? ¿Dónde se ha conseguido? ¿Y quién lo ha hecho? No estarás diciendo que tu Barça ha jugado bien al fútbol, ¿verdad? Mira, querido, si te han matado convirtiéndote en carne de meme es porque no has podido poner más excusas de las que has puesto. Un día era el sol, otro la lluvia, otro el césped, otro el riego automático, otro el horario, otro el modo de jugar del rival… Si hasta sugeriste que no le iban a dejar ganar al Barça, tú, Xavier, tú. Tú, que jugaste en el equipo mientras tu presidente pagaba al número dos arbitral, hablando de adulteración. El chiste se cuenta solo. El Barça te ha venido tan grande como me vendría a mí la dirección del New York Times. Te tropezaste con una Liga ganada jugando mal y de eso has vivido. Esto te ha superado, Xavier, reconócelo, no pasa nada. No pongas más excusas.