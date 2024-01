Hoy he visto una estadística de Xavi y de Óscar, su hermano, que por cierto fue expulsado en Barbastro, que demuestra que, efectivamente, tal y como decía este mediodía en Fútbol EsRadio, los Hernández no son muy amables. La del domingo ha sido la tercera tarjeta roja que ha visto el hermanísimo desde que es segundo entrenador del Barça: la primera fue ante el Atlético de Madrid en la temporada 2021-22, la segunda ante el Mallorca en la siguiente y la tercera ayer, en Copa. Pero es que lo de su hermano Xavier es de traca. En la temporada 2021-22 le sacaron cinco amarillas, cuatro en Liga y una en la Europa League, y siempre por protestar.

Pero fue la pasada temporada cuando batió todos los registros mundiales con ocho tarjetas amarillas, cinco en Liga, dos en Copa y una en la Champions. Con los Hernández cohabita probablemente el preparador de porteros más amonestado del fútbol internacional, un caballero que se llama José Ramón y se apellida como el seleccionador nacional, De la Fuente; este señor lleva ni más ni menos que siete tarjetas rojas desde que empezó a entrenar, o sea desde la temporada 2016-17. Así que, y recapitulando, entre los Hernández, Xavier y su hermano Óscar, y el preparador de porteros, acumulan catorce tarjetas amarillas y diez rojas. Es curioso porque hay quien define al técnico Xavi como "un entrenador con nervio" mientras que a Mourinho, por ejemplo, lo llegaron a llamar Bin Laden por mucho menos y hubo un periodista incluso que lo comparó con un conductor que atropella a alguien y luego se da a la fuga. Qué bonito, ¿verdad?

A la falta de educación la puedes llamar "nervio", pero lo que no puede suceder con el entrenador Xavi es que te sorprenda, y no te puede sorprender por la sencilla razón de que el futbolista Xavi es uno de los más protestones de la historia del fútbol español. Según un estudio de Relevo, desde que hay registros, o sea desde la temporada 2008-2009, y hasta que colgó las botas en 2015, Xavi lidera la clasificación de cartulinas amarillas a futbolistas del Barça por protestar. Yo lo que no sé es qué culpa tienen en Barbastro, cuyo equipo de fútbol tiene medio millón de euros de presupuesto, que es lo que cobra el dietista del fisioterapeuta de Lewandowski, de que Laporta le hiciera a Xavi la convocatoria de Champions contra el Amberes o de que Ferrán Torres no sea Luis Suárez. El problema de Xavi no es nuevo: él piensa como jugador y no como entrenador y querría que su equipo jugara al fútbol como lo hacía el Barça que le tenía a él en el campo junto a Andrés Iniesta y a Leo Messi, pero Iniesta está en el Emirates Club de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, Messi está en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos y él está en el banquillo de un Fútbol Club Barcelona arruinado económicamente hablando y que pagó durante diecisiete años al vicepresidente de los árbitros, que esto último es algo que se dice poco.

Se equivoca quien pretenda conectar la mala educación de Xavier Hernández con su delicada situación en el banquillo del Barça porque él ya era profundamente maleducado cuando jugaba al fútbol. Y ahora lo sigue siendo con jugadores cuyo salario puede rondar los tres mil euros brutos mensuales. Barbastro no tiene la culpa, es que los Hernández no son muy amables. Es más, y siempre enfocando por supuesto el asunto desde un punto de vista estrictamente deportivo, son bastante desagradables. Este no es mi seny, que me lo han cambiado. ¿Dónde está mi seny? Que me lo devuelvan.