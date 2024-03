Más de Real Madrid Televisión

Al expediente abierto por el Comité de Disciplina de la Federación contra el Real Madrid por el vídeo emitido por su canal de televisión sobre los colegiados Isidro Díaz de Mera y Pablo González, que fueron los árbitros encargados de dirigir, uno en el terreno de juego y otro desde el VAR, el partido entre el club blanco y el Sevilla del pasado 25 de febrero, el Real Madrid ha respondido… con otro vídeo, en este caso sobre Melero López, que dirigirá el encuentro del domingo que viene contra el Celta de Vigo. En su titular sobre la noticia, Sport, diario deportivo que jamás ha criticado la actuación de ningún colegiado a lo largo de sus 45 años de historia, dice que el Madrid se mofa del expediente, pero no, qué va, nada más lejos de la realidad. Ya he dicho que, mientras nada cambie en el Comité Técnico de Árbitros, el Real Madrid seguirá emitiendo los vídeos que considere oportunos, y lo hará por la sencilla razón de que cree que no es razonable que en el fútbol español no se mueva una hoja cuando resulta que el Fútbol Club Barcelona, que es efectivamente el que se ha burlado de la competición, se tiró 17 años pagando 7,3 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo.

De modo que, un día más, una noche más, habrá que repetir que para el Real Madrid no es cuestión de Melero, de Díaz de Mera o de González sino de absolutamente todos, desde el primero hasta el último, empezando naturalmente por quien se encuentra a la cabeza, que no es otro que Medina Cantalejo. Para el Real Madrid hay una zona oscura entre los años 2001 y 2018, una especie de Triángulo de las Bermudas que afecta inevitablemente a la limpieza de la Liga. Y cuando buscas la última noticia sobre el mayor escándalo del deporte español y lees lo siguiente: "La Guardia Civil investiga la destrucción de documentos en el Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo tras estallar el caso Negreira", te das cuenta de que el club blanco no va del todo desencaminado. Fijaos lo desigual de la batalla: de un lado, unos vídeos de un canal de televisión; del otro, el pago de 7,3 millones al número dos de los árbitros españoles durante 17 años. Pues bien: ¿Dónde diréis que ponen la lupa la mayoría de medios de comunicación? ¿En los pagos? ¡No! En los vídeos. Son los vídeos los que adulteran la competición y no que el juez hable de corrupción sistémica. Terrible, ¿verdad?

Más allá de que un tonto a las tres pida el cierre del canal, lo que me llama la atención de la denuncia propuesta por el Sevilla y admitida por la Federación, que a mí me dicen que es quien se la sugiere realmente al club andaluz a través del CTA, es que se acuse al Madrid de hacer lo que hacen absolutamente todos, desde el primero hasta el último. Lo único que diferencia al Real Madrid es el canal empleado, que es su tele, pero el Sevilla lo hizo hace poco a través de su radio oficial. Y contra Gil Manzano. En la radio oficial del Sevilla se habló de "prevaricación", se dijo que era "una vergüenza absoluta", y que todo estaba "premeditado". Supongo que si desde la radio oficial del Sevilla se llamó prevaricador a Gil Manzano es porque no estaban demasiado satisfechos con su actuación, ¿no? ¿Qué querían decir exactamente cuando afirmaron que sus decisiones eran premeditadas? ¿A lo mejor querían decir que lo eran?

San Google es un hacha para estas cosas. Pones "contra el árbitro" y te sale lo siguiente: "David López estalla contra el árbitro", "Diego Alonso estalla contra el árbitro", "Haaland estalla contra el arbitraje del City-Tottenham", "un equipo se deja golear en protesta contra el árbitro", "Arrasate carga contra el árbitro", "Gerard Piqué, retirada con insultos al árbitro", "Messi arremete contra el árbitro", "El Albacete estalla contra el árbitro"... En fin, hay un millón. Sin olvidar, por supuesto, que Xavi habló hace nada de adulteración y de que, hace un poco más, Simeone dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. Con un par. ¿Entonces? Si todo el mundo critica a los árbitros pero sólo la emprenden contra el canal del Real Madrid, ¿qué es? ¿Es la periodicidad? Quiero decir, ¿puede uno acusar de prevaricar al árbitro un día pero no puede criticar su actuación a diario? ¿Es eso? ¿Es como lo de la fiscalía que dijo que a Vinicius le habían insultado pero sólo una vez? Decía al principio que Sport utilizaba el verbo "mofarse" para definir lo que está haciendo el Real Madrid con el expediente que le han abierto. No creo que sea ese el objetivo, sinceramente, pero es para troncharse de la risa, de verdad. Mofarse se me queda corto, no expresa realmente lo que quiero decir. Todo lo que pasa en el fútbol español y con la federación más mediocre de la Unión Europea es para descojonarse, si se me permite la expresión. Mientras algún colega sigue buscando el nexo de unión entre el Real Madrid y Real Madrid Televisión, que parece que está bastante claro, yo, con todo el respeto, seguiré riéndome a mandíbula batiente.