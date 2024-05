Monstruos S.A.

Esta es la Liga de la felicidad. Todo el mundo está feliz. ¿Qué se le exigía al Real Madrid?... Ser campeón. Pues el Real Madrid ha acabado primero. ¿Qué le pedía Laporta a Xavi?... Que amarrase como fuera el subcampeonato. Pues el Barça ha sido segundo, que Mourinho siempre solía decir que era el primero de los perdedores. El Girona ha hecho un temporadón y ha acabado tercero. Y el Atleti ha sido cuarto, que es lo que le pide siempre Gil a los futbolistas y al entrenador. Así que, salvo por supuesto los equipos que descienden, todo el mundo ha ganado en esta Liga: el Madrid porque la ha ganado, el Barça porque ha sido segundo, el Girona por acabar tercero y el Atlético de Madrid porque ha cumplido las expectativas y ha sido cuarto. Y, en el caso concreto de este último, da sinceramente un poco de grima ver a su entrenador felicitándose por la gran temporada realizada tan sólo unos minutos después de haber perdido en el Metropolitano por 4-1 ante el Osasuna de Pamplona, que tiene un presupuesto de 76 millones de euros. Yo creo que Simeone cargó un pelín la mano hablando de una buena temporada, ¿no? Recuerdo que eso fue más o menos lo mismo que dijo Rodrigo de Paul, que el año había sido muy bueno, que es tanto como decir que Argentina ha hecho una buena Copa América cayendo en los cuartos de final. Si De Paul no puede decir eso de Argentina sin que le crucifiquen, ¿por qué puede decirlo de un club histórico como el Atleti? ¿Y por qué se le consiente a Simeone sin que pase absolutamente nada? Que yo sepa, el Atlético de Madrid ya existía antes de que naciera Simeone. ¿Entonces?

Aclaró también Simeone que el viernes estuvo reunido con Mister Forbes para saber cómo se podía mejorar. Pero, ¿mejorar el qué, si lo que les pide Gil es ser cuartos, que es lo que han sido? Si te piden que acabes cuarto y eres cuarto, eso es inmejorable, ¿verdad? La temporada anterior acabó tercero, como la anterior de la anterior. Hace cuatro años ganó la Liga, hace cinco fue tercero, hace seis segundo, hace siete segundo, hace ocho tercero, hace nueve tercero y hace diez volvió a ser tercero. Una Liga en la última década y, a excepción de ese campeonato, casi siempre quedando entre la tercera y la cuarta posición. O sea, Simeone vive el dolce far niente porque si suena la flauta y un año están mal el Madrid y el Barça y gana el título, ese año es un genio. Y si, como así lleva sucediendo en los últimos diez años, no pasa de la tercera plaza, es que compite contra unos monstruos. Ya está. ¿Qué se puede hacer contra un monstruo devorador de clubes pequeños como el Atlético de Madrid? Pues nada, no se puede hacer nada.

Si Simeone quiere decir que el club no hace el esfuerzo necesario para reforzarse, que lo diga. Que salga y que diga "estoy pidiendo pero no me dan porque no hay" o "estoy pidiendo y, aunque me dan, a veces nos equivocamos" o que diga "estoy pidiendo pero no me hacen ni caso". Pero eso de tratar de leer al Cholo entre líneas no me va. Simeone es millonario y, por lo tanto, absolutamente independiente. Es libre para decir lo que le venga en gana, siempre con responsabilidad naturalmente. Y si no sale abiertamente a decir nada de eso es porque Mister Forbes y él son lo mismo. Gil es el poli malo, el que no da, el que no compra. Y Simeone es el bueno, el minúsculo sastrecillo valiente que se las ve y se las desea para combatir todos los años con palos y con piedras contra unos monstruos terribles. Si De Paul y Simeone han tenido que dejar claro que ellos siempre quieren ganar y que patatín y que patatán es porque alguien lo ha dudado. Supongo que lo ha dudado, e imagino que lo sigue dudando, ese sector de la población que piensa que ya está bien de tantas excusitas de los responsables del Atlético de Madrid.