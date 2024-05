Ni Flick, ni Flock

Ahora Xavi huele a cadáver deportivo y todo el mundo se aparta de su lado cuando pasa, incluso aquellos que le defendían hasta hace un rato, pero, en realidad, el entrenador del Barça sólo ha cometido dos errores, uno por mentir y otro por decir la verdad: asegurar que se iba para luego quedarse y sugerir que su equipo no podrá competir con el Real Madrid la próxima temporada. Si tú dices que te vas, te vas. Ahí mintió Xavi. Pero Laporta le compró la mentira, que igual hasta estaba consensuada, y le dijo que se lo admitía única y exclusivamente porque era una leyenda. ¡Aunque sabiendo cómo trata el Barça a sus leyendas, yo me habría echado a temblar! Si dices que te vas, te vas. Si verdaderamente crees que eso va a suponer una reacción por parte de tus jugadores, te vas. Y, cuando llega el momento de irte, cumpliendo tu palabra… te vas. Porque si anuncias que te vas y luego te quedas pierdes el respeto del vestuario, y si pierdes el respeto de los futbolistas, entonces sí que estás muerto y enterrado. Por supuesto que en ese momento, nada más anunciar su adiós, los jugadores mostraron su apoyo unánime al entrenador, pero eso es sólo porque el futbolista es egoísta y hará todo lo que tenga que hacer para seguir jugando al fútbol. Ese fue el error por mentir. El otro error, que es el que aparentemente desencadena la última crisis, fue por decir la verdad. Por supuesto que el Barça lo va a tener complicado para competir con el Madrid, pero también entiendo que eso no lo puedes decir. Lo puedes pensar, como por cierto seguro que también lo piensa Hansi Flick, pero no lo puedes decir. Si dices que el Barça no va a poder competir con el Real Madrid, entonces te estás dando a ti mismo una patada en el culo, que es lo que parece que va a hacer finalmente Laporta.

El resto son errores de Laporta. El primer error de Laporta con Xavi fue confiarle la dirección del primer equipo cuando sabía perfectamente que no estaba preparado para ello. Lo sabía y, aún así, lo fichó. ¿Por qué? Porque necesitaba un escondite, un refugio, un cromo con el que distraer la atención del aficionado, un maniquí al que agarrarse, una palanca. Xavi es todo eso para Laporta: un escondite, un cromo, un paraguas, un maniquí… Es todo eso, pero no es un entrenador porque un entrenador profesional no consiente, por ejemplo, que el presidente le haga la convocatoria. Ese día también tuvo que irse Xavi, pero se quedó. El segundo error de Laporta con Xavi fue consentirle que dijera que se iba y luego permitir que se quedara. Le miró a los ojos y supo que él era el hombre. Pues que vaya a la óptica porque está a punto de echarlo a la calle. Salvo que todo fuera una charada orquestada entre ambos, si un entrenador te dice que se va a ir cuando acabe la temporada, tú, como presidente, tienes que decirle que de ningún modo, que lo dejas en ese momento y ya se buscará a otro.

No voy a decir que la Liga de la temporada pasada fuera un problema, porque una Liga nunca lo es, pero abonó la idea falsa de que, efectivamente, Xavi era entrenador para el Barça. Los números de Xavi son horribles, muy malos, pero siempre se dice lo que ganó, que ha sido muy poco en comparación con lo que perdió. Cuando tienes a un jugador tan extraordinario como Messi y ves que va cumpliendo años y que pronto tendrá que decir adiós, tienes que preparar el relevo. Y el Barça no lo preparó. Nadie se preocupó tampoco de eso. Y, para suplir su abulia, se vendió que Fati era el nuevo Messi y ahora se repite que lo es Yamal. Saben perfectamente que no es así, como sabían que Xavi no era entrenador para el Barça, pero, mientras tanto, sobreviven un día más. Ese es el objetivo, llegar al viernes, y luego al sábado, y luego al domingo. Y el lunes ya se verá.

Por supuesto que Xavi no es un entrenador de nivel para el Barça pero es que Laporta tampoco es un presidente de nivel para el Barça y ahí sigue. ¿Ahora Flick? Pues ahora Flick. Recuerdo, a finales de los años 90, a Felipe González diciendo en el Congreso aquello de "ni Flick, ni Flock", a propósito de un escándalo de corrupción orquestado por un empresario alemán que compartía apellido con quien, si no pasa nada raro, será nuevo técnico culé. ¿Ahora toca Flick? Pues Flick. ¿Luego toca Flock? Pues Flock. Pero es que así, tal y como lo hace Laporta, no es que no se pueda dirigir al Barça, es que no puedes dirigir ni un colmado, como dice Marçal Lorente. Si, cuando llegue, a Flick se le ocurre decir la verdad, habrá que echarle como a Xavi. No la dirá. Fingirá como hizo Xavi hasta el otro día. Fingirá como hace Laporta. Fingir se les da bien, Cataluña siempre ha dado buenos actores. Cámara. Luces. Acción. Y que siga el espectáculo.