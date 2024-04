Rocha: si queremos que todo siga igual...

La cita original de Lampedusa es la siguiente: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". Y, en apariencia, expone una gran paradoja: ¿Cómo van a cambiar las cosas quedándose igual? ¿Cómo es posible el blanco y el negro al mismo tiempo? Pero, en el fondo y visto desde los ojos de uno de los protagonistas de El gatopardo, no supone en absoluto ninguna contradicción. Lo que le dice Tancredi Falconeri a su tío Don Fabrizio, que trata de impedir que se una a los hombres de Garibaldi, es que los aristócratas tienen que formar parte aparentemente de la revolución para seguir beneficiándose del sistema como llevan haciéndolo desde tiempos inmemoriales. O sea, las cosas tienen que cambiar si queremos que las cosas no cambien nunca. Es la reflexión de alguien que lleva mandando durante siglos. Es la reflexión que podría hacer cualquier monopolio actual. No hay institución más gatopardiana en el mundo que la FIFA, que deja que las cosas cambien para que ella pueda seguir dirigiendo la nueva era, que en el fondo no lo es porque… sigue mandando.

Uribes, o sea el Gobierno, asomó la patita con el asunto de tratar de controlar el proceso electoral en la federación española de fútbol, pero FIFA y UEFA amenazaron con consecuencias terribles para los clubes españoles y para la selección nacional, consecuencias que podían afectar incluso al Mundial de 2030. Ni el nuestro ni ningún otro Gobierno puede meter la cuchara en la FIFA o en la UEFA, que son en realidad los auténticos primos de zumosol de Rocha o antes de Rubiales o Villar. Si lo hacen es porque pueden, lo hacen porque son megaestructuras de poder, monopolios que actúan al margen de lo que digan o dejen de decir los ciudadanos a través de las urnas. Como Tancredi Falconeri, cuando le ven las orejas al lobo ceden un poco, se suman aparentemente a la revolución, pero el objetivo es la apariencia del cambio para que el cambio no sea real. Por eso Pedro Rocha va a seguir siendo presidente de la federación. ¿Es competente? No lo es. ¿Es estético que la mano derecha de Rubiales siga ahí? No lo es. ¿Es ético? Tampoco lo es. No es ni ético ni estético ni parece que Rocha sea el hombre más avispado del mundo, pero FIFA y UEFA lo controlan todo. ¿Y por qué lo controlan? Como nos decía anoche Miguel Galán, lo controlan porque dejan que lo controlen. Porque dejamos que lo controlen. ¿Amenaza usted con sacar a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de la Champions? Hágalo. Adelante. Hágalo. Y explíquelo usted. Y, sobre todo, que lo explique el presidente de la federación española de fútbol: "Miren, para que yo siga aquí sentado se tienen que quedar fuera de Europa el Madrid, el Atleti y el Barça y, además, España no va a organizar el Mundial ni la selección va a participar en la Eurocopa".

¿Alguien me puede decir a qué españoles representa la federación española? Si se apellida española será porque nos representa, ¿no? Pues no. La federación española se representa a sí misma y a los intereses de la federación española. Su capital no está en Madrid sino en Zúrich. Yo no creo que a ningún español de bien le represente toda la inmundicia federativa, de modo que exijo que se cambie el nombre cuanto antes. Que les pongan números, por ejemplo. Federación 3 de fútbol, federación 8, federación 17. Buscas en el mapa y fuera. Pero, ¿española? ¿Española de qué? A mí me representan Cervantes, el cardenal Cisneros, Velázquez y Paco Gento, no Pedro Rocha. Que siga ahí, pero que no diga que nos representa. Rocha representa a Infantino, se representa a sí mismo, representa sus intereses personales y los de los asambleístas. Si el Gobierno no puede hacer nada y los españoles tampoco podemos hacerlo, al menos que no vayan presumiendo por ahí de que son españoles. Fueron villaristas, luego rubialistas y hoy son rochistas, pero España no es esa miseria.