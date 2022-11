Sabemos que Luis Enrique lleva tanga pero no por qué no juega Ansu Fati

En condiciones normales, que en su caso no lo son porque es un futbolista con unas cualidades extraordinarias y nada de lo que él hace sobre un terreno de juego es normal, Ansu Fati debería ser el jugador franquicia del equipo de Luis Enrique y, en el futuro, cuando haya otro entrenador al frente, también de la selección nacional de España. Sucede que en los últimos tiempos, Ansu no ha tenido fortuna con las lesiones y esa circunstancia le ha apartado (esperemos y deseemos que momentáneamente) de su explosión definitiva como jugador. Decía que en condiciones normales Ansu debería estar en una lista de veintiséis convocados por el seleccionador, como es el caso, pero la duda que generó la presencia del delantero del Barça en detrimento, por ejemplo, de Borja Iglesias, que es otro tipo de futbolista pero que la está rompiendo literalmente, fue el estado del chico, que no jugaba con Luis Enrique y, y eso es más llamativo aún, lo hacía con cuentagotas con Xavi Hernández. Como no terminaba de asentarse, alrededor del estado físico real de Ansu Fati empezó a tejerse cierto halo de misterio y, relacionado con esto, también cierta inquietud: ¿Se lo llevaría a Qatar?

Esa inquietud no acabó precisamente, más bien al contrario, cuando, al dar su lista de convocados para el Mundial en la que sí estaba Ansu, Luis Enrique sugirió que, pese a todo, pese a llevárselo, el estado de forma del futbolista seguía suponiendo una incógnita incluso para él. La lista del Mundial es muy criticable, y se está viendo sobre la marcha que Luis Enrique se llevó a cuatro centrales aunque sólo confíe en uno de ellos, pero todos éramos conscientes de que la inclusión a última hora de Ansu, el que Borja se quedara en casa y lo dicho por el seleccionador al hacer pública la lista definitiva, iba a tenernos con las orejas tiesas. Hasta que, en el último partido amistoso de España previo al comienzo del Mundial, Luis Enrique alineó a Fati, que marcó el 1-0 ante Jordania y que fue de lo más destacable de aquel partido… que no sirvió en realidad absolutamente para nada salvo para deshacer el entuerto: efectivamente Ansu Fati estaba bien. Buena noticia. Una noticia, por cierto, que en parte le daba la razón a Luis Enrique.

Pues bien: hace una semana que España debutó ante Costa Rica, lo hizo por cierto con la mayor goleada histórica de los Mundiales para la selección, un 7-0, y Ansu Fati, que jugó ante Jordania en un amistoso, no salió ni un minuto. No lo hizo desde el inicio pero tampoco luego, con el 4-0, el 5-0, el 6-0… Tampoco se desvirgó en el Mundial ante Alemania, con la que empató el equipo de Luis Enrique, y ahora queda la duda del partido contra Japón de pasado mañana. Ansu Fati, un delantero distinto, el Neymar español, nuestro Mbappé por así decirlo, el teórico jugador franquicia de la selección, parece estar a tope… pero no juega. ¿Y por qué no juega? ¿Por qué no juega Ansu Fati? Es un misterio dentro de otro misterio. Todo está, por supuesto, dentro de la cabeza de Luis Enrique, que aún no ha dado explicación sobre esto aunque sí sepamos que usa tanga. Si, no llevándose a Ramos, el seleccionador creyó que no iba a haber debate, está claro que se equivocaba. El de Ansu no es el primero aunque, junto al de los centrales, sí el más enigmático de los debates surgidos alrededor de la selección. Lo de Fati es un arcano. Habrá quien diga, y no sin razón, que Sarabia, por ejemplo, tampoco ha debutado, pero no es lo mismo. Yo sólo le deseo al chaval que debute y ojalá que se salga porque se lo merece. Esperaremos a que Lucho lo consulte con la almohada. O a que haga otro vídeo.