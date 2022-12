Saber ganar

Mi buen amigo Lartaun de Azumendi, por quien siento tanta admiración y tanto cariño, firma hoy, creo que en Goal, un fantástico artículo cargado de buenos deseos a propósito de la final del Mundial y en el que dice que estamos hechos para el regocijo y no para el odio. Yo, que soy muy de Frank Capra, creo lo mismo que él. Yo estoy hecho para el George Bailey de Qué bello es vivir. Y para el John Doe de Juan Nadie. Y, sobre todo, estoy hecho para el Jefferson Smith de Caballero sin espada. Pero, he de confesarlo, soy pesimista al respecto. El artículo de Lartaun se compadece mal con otro artículo firmado, éste sí en Goal, por otro amigo común, Rubén Uría, titulado Sos vos, en el que se dedica a pasar factura, aunque sin citarlos, a quienes han osado (hemos osado, osamos aún, si es que opinar lo contrario sobre algo sigue siendo constitucional a estas horas) cuestionar que Messi haya sido, sea y vaya a ser en el futuro el mejor futbolista de todos los tiempos. Yo, y lo dije el otro día, no creía y sigo sin creerlo que la trayectoria deportiva de Messi dependiera del hilo de un Mundial para considerarlo uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, pero desafortunadamente no tengo tan claro como otros que sea indiscutiblemente el mejor. A mí, y espero que eso no genere ninguna polémica, me gustaba más Pelé. O Maradona. Y a otras personas por las que tengo mucho respeto, como el profesor Andrés Amorós, siguen considerando que el mejor de todos fue Di Stéfano. La ventaja de Andrés con respecto a los demás es que él, a diferencia de quienes opinamos parcialmente, sí los ha visto a todos y, por lo tanto, puede juzgar mejor.

Parafraseando a Lartaun y acotando aún más su reflexión, que me parece muy interesante, yo creo que las buenas personas están hechas para el regocijo y las malas personas están hechas para el odio, pero que tanto unas como otras (y yo querría pensar que me encuentro entre las primeras) estamos hechas para abrir los ojos y no para cerrarlos. Y aquí me encuentro ante un dilema moral y es que alguien me pueda considerar una mala persona por no celebrar el éxito argentino o por no considerar que Messi ha sido, es y será el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Lo soy? ¿Soy por eso una mala persona? ¿Lo son todos aquellos que preferían una victoria de Francia o deseaban en éxito de Mbappé? Yo creo que no, yo creo que no lo soy, creo que no lo son, creo que no lo somos.

Estando como estamos hechos los seres humanos para el regocijo y no para el odio, hoy es difícilmente digerible aceptar determinadas actitudes. ¿Cómo calificar, por ejemplo, el que Agüero llamara cara pinga a Camavinga? ¿Cómo definir que De Paul, dirigiéndose a la cámara del teléfono, dijera que sus críticos le iban a chupar la pinga? De nuevo la pinga, qué obsesión. ¿Y qué decir sobre el trenecito argentino festejando la muerte (deportiva, claro) de Mbappé? ¿Y la celebración de Martínez, uno de los héroes de la albiceleste, llevándose el guante de oro a sus partes? Yo recuerdo artículos durísimos de algunos compañeros míos sobre circunstancias bastante más livianas pero, según parece, hoy todo el mundo tiene que celebrar que los jugadores de Argentina festejen al unísono acordándose de las madres de los periodistas, supongo que también las de aquellos que sufrieron y lloraron como ellos. El fair play brilló ayer por su ausencia y, como decía otro buen amigo, Paul Tenorio, se puede entender al que no sabe perder porque la derrota puede ser muy frustrante pero no existe excusa para la bajeza del que no sabe ganar.

Es difícil quedarse sólo con una imagen: ¿La del Dibu utilizando su recién ganado trofeo como mejor portero del Mundial como falo que apunta directamente hacia la afición francesa? ¿O la del Kun llamando cara pinga a un futbolista del Real Madrid? Difícil elección. Puede que me quede con la de Messi levantando el trofeo de campeón mundial vestido con un bisht, una túnica negra y dorada que le entregó el emir de Qatar. Nadie, por cierto, se arrodilló ni antes ni después, y mucho menos durante el partido, en honor de Amir Nasr-Azadani, un futbolista iraní que ha sido condenado a muerte por protestar contra la represión de las mujeres iraníes. Puede que sea esa, sin haberse producido, la imagen frustrada y frustrante de este Mundial bastante mediocre en lo futbolístico pero que acaba bien para el régimen de Qatar: la inexistente imagen de presidente de la FIFA criticando la ausencia de los derechos fundamentales del hombre y la represión. Pero supongo que el espectáculo, aunque sea tan bochornoso, deberá continuar.