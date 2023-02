Se llama Vinicius, no Toby

Hasta hoy, hasta ese "lo de Vinicius es un problema del fútbol español", Carlo Ancelotti, con toda su experiencia primero como jugador y luego como técnico en los mejores banquillos del mundo, ha recorrido un largo camino de equidistancia, que es el peor de los alejamientos, de palabras vacías y de mensajes huecos, que, al final, tal y como era de prever por cualquiera que conozca un poco nuestro fútbol, iban a ser utilizados contra el Real Madrid y contra el futbolista. Hoy, y hay quien sugiere que a instancias de la superioridad, Ancelotti ha reaccionado al fin, pero su tibieza, como la del club en general, han estado dando de comer durante todo este tiempo al dragón, que primero fue cría de dragón, luego dragoncito, más tarde dragonzuelo pero en este momento es uno de los dragones de Daenerys Targaryen de Juego de tronos. Y ahora vaya usted a convencer al dragón de que pare de echar fuego por su boca cuando ve que el Madrid no contesta, el equipo se deshace y al futbolista le afecta. Si yo fuera antimadridista, y ante el silencio administrativo del Real, le seguiría buscando las vueltas a Vinicius. Hoy, ya digo que desconozco si por iniciativa propia o porque alguien se lo ha chivado al oído, Ancelotti ha respondido al fin, pero hará falta más, mucho más, infinitamente más para que frenen en su cacería. No hay mal que por bien no venga pero está siendo tanto y tan reiterado el mal infringido que es probable que ya no haya vuelta atrás y el delantero, decepcionado, haya llegado a la conclusión de que lo mejor es emigrar de España para que lo dejen en paz.

Hoy vengo a recomendar aquí el artículo que Lucía Taboada firma en el As titulado "Sí me parece mal el racismo… pero". Lucía hace referencia a una viñeta que Saul Steinberg dibujó hace años en The New Yorker en la que se veía a un hombre subido a una carretilla con la palabra "yes"; la carretilla yes iba cuesta abajo y sin frenos por una pendiente y acababa estrellándose estrepitosamente contra un muro de piedra en el que podía leerse "but". El "yes", o sea el "sí", se estrellaba con el "but", o lo que es lo mismo con el "pero", que siempre recuerdo que fue elegida como la palabra más fea del mundo. Y yo coincido con Lucía, o ella lo hace conmigo, porque efectivamente los peores son los del "sí… pero". Quien dice que a Vinicius le llaman mono pero a Militao o a Alaba no, están claramente alineados en esa tesis, en la del "sí… pero". Es, y no quiero repetirme, como si estuvieran reconociendo que Alaba es un negro de primera y Vinicius uno de segunda, como si Vinicius hubiera hecho algo para merecer que un zumbado le llamara macaco en el Camp Nou: no es Vinicius quien necesita un psicólogo sino ese individuo el que requiere de un psiquiatra. En la tesis del "sí… pero" están también quienes buscan un cable que conecte a un grupo de vándalos llamando mono a gritos a Vinicius en las afueras del Metropolitano y el que se retire andando o sonriendo o baile o se bese el escudo: "Sí… pero".

Por supuesto que hay otras Ligas con problemas de racismo y puede incluso que en Inglaterra o en Alemania haya más denuncias, pero no conozco el caso de ninguna Liga que ejerza tal presión sobre un solo jugador, sobre un crío además, un niño. Naturalmente que una cosa es la provocación de Raíllo o la burla de Maffeo, eso es fútbol, pero cuando al chico lo llaman "negro de mierda" desde la grada se vuelve a conectar rápidamente el cable rojo con el azul, el rojo de que haya un futbolista del Mallorca que diga que Vinicius le ha dicho que es muy malo o que va a bajar a Segunda con el azul de uno, diez, cien o mil aficionados gritándole "mono". "Sí… pero". Condeno el racismo… pero". Y aquí no hay peros ni peras que valgan: ¿Condenas el racismo? ¿Niegas que exista? ¿No crees que alguien que llama mono a un futbolista de color negro está teniendo un comportamiento racista? ¿Sí o no?

¿Queremos solucionar el problema evidente de racismo que tiene el fútbol español? Pues yo creo sinceramente que en el fondo no queremos. En el fondo queremos que sigan llamando negro al futbolista negro del equipo rival y no al jugador negro de nuestro propio equipo. Y lo justificamos. Vinicius sí se lo merece, merece que le llamen "mono" o "maricón" porque cuando marca un gol lo celebra. Porque Vinicius es un negro malo y, como pasaba en aquella serie de televisión de los años setenta, Raíces se llamaba, no pararemos hasta que Vini se readapte a lo que los blancos necesitamos de él, que es que no baile, que se retire del campo con la cabeza gacha, que no mire a la grada, que no sonría y que, cuando le peguen, se levante del suelo sin revolverse. O sea, no pararemos hasta que Kunta Kinte diga que se llama Toby. ¿Es duro esto que estoy diciendo? Más duro es que la fiscalía de Madrid archive el caso alegando que a Vinicius le insultaron pero que hay que englobarlo todo en un partido de fútbol de máxima rivalidad. O sea, "sí… pero". No hay peros. Ni hay peras.

Con todo, lo peor es la propia desidia, el rajoyismo madridista elevado a la máxima expresión, ese modo que tienen en el club de creer que la suciedad se elimina metiéndola debajo de la alfombra, la derechita cobarde de la T4. O, como siempre recuerdo que dice Luis Herrero, "verlas venir, dejarlas pasar y, si te mean, decir que llueve". Pues no, señores del Real Madrid, no. No llueve, no, se están meando encima de Vinicius y ustedes están imitando a don Tancredo. Hoy, en la rueda de prensa de Ancelotti, he creído adivinar un rastro de vida, me ha parecido oír que, aunque bajito, alguien daba la cara por el chaval. No existe la equidistancia, o estás o no estás. No hay más. Se llama Vinicius, no Toby. No hay que reeducarlo. Ni amaestrarlo. No es un loro, es un ser humano.