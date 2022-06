Si dejan que Laporta mienta con impunidad...

Decía Montaigne que la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Y yo, y con permiso del ilustre autor de los Ensayos, me permito añadir que la culpa es del otro cuando te engañan una vez pero tuya si te engañan dos veces. Las palabras pronunciadas ayer por Pedri en The Guardian lo resisten todo y, en el caso concreto del futbolista del Barça, me atrevería a decir que casi, casi está obligado a pronunciarlas. Pedri, que ahora ha pasado a cobrar 4 millones de euros, se siente en deuda con el club y con su entrenador y lo que no va a decir de ninguno de los modos es la verdad de lo que está sucediendo ahí. Y lo que está ocurriendo ahí es muy grave, gravísimo, hasta el punto de tener a uno de los clubes más poderosos del mundo a punto del colapso. Lo que, si yo lo he entendido bien, sugiere Montaigne es que Pedri dice lo que dice y, desde ese preciso instante, el receptor tiene la capacidad de mostrarse crítico o no con lo dicho. La mayoría de culés se han mostrado muy receptivos con lo dicho por Pedri porque ahora mismo, en este momento, sólo pueden ir a Canaletas a celebrar las palabras. Y el futuro inmediato es tan negro y tan triste que se aferran a esas palabras como si de una Champions League se tratara. Es, en el fondo, un modo como cualquier otro de tratar de sobrevivir.

Hoy me he topado con el tuit de uno de los candidatos a la presidencia de Barcelona, Toni Freixa, por cierto el que menos votos recibió de todos. Laporta arrasó en aquellas elecciones con sus palabras, las que aparecían en un cartel colocado enfrente del Bernabéu y las que convirtió en promesas de campaña y que hacían referencia fundamentalmente a la continuidad de Messi en el equipo, que al final no pudo cumplir. Por lo que recuerdo, Freixa, que tenía la misma información que el vencedor acerca de la situación económica, era un candidato bastante más realista y que trataba en la medida de sus posibilidades de no despegar demasiado los pies del suelo. Quizás fuera por eso que Freixa sumó 4.769 votos mientras que las palabras de Laporta consiguieron reunir a 30.184 fieles. Porque, y esa es otra, cualquier cosa que dijera Laporta, cualquiera, contaría con el beneplácito de muchos culés, que no le votaban a él sino al Joan Laporta que ganó la primera vez en unas circunstancias radicalmente distintas a las actuales.

Comentaba antes que este mediodía me he topado con un tuit de Freixa que me ha llamado mucho la atención y que decía lo siguiente: "Sabeu que no vindran ni Lewandowski, ni Koundé, ni Raphinha, ni Bernardo Silva oi? Ho sabeu oi?" O sea, "Sabéis que no vendrán ni Lewandowski, ni Koundé, ni Raphinha, ni Bernardo Silva, ¿verdad? Lo sabéis, ¿verdad?" El comentario no procede de un cualquiera, Freixa no es alguien que pase por ahí, que diga una chorrada en Twitter y se vaya; Toni Freixa es un hombre con una gran vinculación con el mundo del fútbol, que al final no es tan grande como la gente cree, y que ha ocupado cargos de responsabilidad en el Barça. Y, además, me da la sensación de que Freixa estaría encantado de que a Laporta le salieran todas y cada una de las palancas que anuncia y que pudiera traer a todos los jugadores que promete porque eso sería bueno para el club, no creo que ahora mismo tenga interés en repetir su experiencia como directivo o como candidato.

Si Freixa dice que todos esos futbolistas no van a venir es por un doble motivo. En primer lugar lo dice porque seguro que tiene información al respecto y en segundo lugar lo dice porque las palabras de Laporta, sus promesas, están tan desgastadas, tan sobeteadas, son unas palabras tan vacías de contenido que ya no valen absolutamente para nada. Toni Freixa, claro, no es un culé más. Digamos que Freixa pertenece a la élite azulgrana porque tiene, como decía, más información que el aficionado medio y porque conoce mejor que muchos el funcionamiento del club por dentro. Con esto quiero decir que Freixa, por ejemplo, es muy probable que no hubiera aprobado la venta del 49,9% del capital social de BLM sin saber ni por cuánto se vende ni a quién se hace, pero el caso es que la inmensa mayoría de los socios compromisarios allí presentes le regalaron a Laporta sus votos por una cuestión de fe en sus palabras, una fe de la que, al parecer, carece el ex candidato Freixa.

Si te engañan una vez es culpa del otro, si lo hacen dos veces la culpa es tuya. ¿Y si te engañan tres veces? ¿Y si lo hacen cuatro, cinco, seis, siete veces? ¿Y si te engañan cien veces? ¿De quién es la culpa si te engañan cien veces y tú sigues, erre que erre, apoyando a quien lo hace? El aval de Laporta nunca ha sido la complejidad de la situación del club porque él, como los demás, sabía dónde se metía; el aval de Laporta, el que consiguió el 54% de los votos en las elecciones de hace un año y tres meses, son sus palabras convertidas ahora, una detrás de otra, en promesas traicionadas. Es, si se me permite la expresión y aún no permitiéndoseme, un presidente fantasma. O quizás sea un fantasma metido a presidente. Ahora bien, la mitad de esas promesas de Laporta son ya de quien las escucha y de quien, pese a todo, a pesar de las múltiples evidencias, sigue creyéndolas y continúa apoyándolas. De ser así, el problema culé es mucho más profundo y no es sólo económico y deportivo sino que afecta a la raíz misma de la institución, que está muy tocada. Imagino que Pedri pensará que si los aficionados dejan al presidente que mienta con impunidad, ¿por qué no lo va a hacer también él? Al fin y al cabo son sólo palabras, ¿verdad?