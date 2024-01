Sobre el último vídeo de Real Madrid Televisión

Han pasado veinticuatro horas desde que Real Madrid Televisión emitió el último vídeo sobre el colegiado Alberola Rojas y, transcurrido ese tiempo, aún no me he encontrado con nadie que sepa decirme en qué momento exacto miente el canal de televisión del club blanco sobre la última actuación del árbitro castellano manchego. Hay quien me dice que el Atleti mereció ganar aquel partido, hay quien me dice también que el Real Madrid salió al campo muy relajado, como si no importara, pero no hay nadie que me haya dicho que Real Madrid Televisión haya mentido o que el Real Madrid no fuera claramente perjudicado. ¿Es verdad que con Alberola el Madrid sólo ha ganado el cincuenta por ciento de sus partidos? Es verdad. ¿Es verdad que el Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos con Alberola? Es verdad. ¿Es verdad que el único partido que ha perdido esta temporada el Real Madrid, que fue el derbi contra el Atleti, estuvo dirigido por Alberola? Es verdad. ¿Es verdad que Alberola no pitó en el minuto 3 de aquel partido una falta clarísima de Hermoso sobre Bellingham? Es verdad. ¿Es verdad que el VAR no puso a Alberola sobre aviso de esa acción ilegal del defensa del Atleti? Es verdad. ¿Es verdad que esa falta no pitada acabó con el 1-0 de Morata? Es verdad. ¿Es verdad que, con 2-1 para el Atleti, al filo del descanso Alberola anuló el empate de Camavinga por un fuera de juego posicional de Rüdiger, que no tenía absolutamente ninguna influencia en la jugada? Es verdad. ¿Es verdad que, justo a renglón seguido, Giménez hizo una entrada violenta sobre Rodrygo, merecedora de expulsión, que Alberola ventiló con una cartulina amarilla cuando el delantero brasileño se quedaba solo delante de Oblak? Es verdad. Todo lo que se dice en el vídeo de Real Madrid Televisión es cierto, todo es verdad. Ese partido acabó con la victoria del Atleti por 3-1, después de que Alberola anulara injustamente un gol a Camavinga y permitiera que el Atleti jugara toda la segunda mitad con once futbolistas cuando, justo antes del descanso, debió expulsar a Giménez. ¿Miente en algo Real Madrid Televisión? Pues no, dice la verdad. ¿Entonces?

Que el Real Madrid condicio..., ¿qué? A ver, ¿qué condiciona el Real Madrid?, que yo me entere bien. Condicionar a un árbitro no es emitir un vídeo sobre una mala actuación suya, no, condicionar es pagar 7,6 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico durante 17 años. Yo entiendo que haya colegas míos de profesión que consideren que el caso Negreira es poco relevante si lo comparamos con que Vinicius se haya tatuado a Michael Jordan lanzando a canasta con la mano izquierda. Lo entiendo y lo respeto, me parece muy divertido, pero no lo comparto. Porque esos mismos periodistas que se han tirado una semana hablando del tattoo de Vini, esos mismos, han pasado de puntillas sobre el pago de más de 7 millones de euros a Negreira por parte del Barça, y ahora, de repente, estallan contra los vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Y por qué han callado? ¿Han callado porque no les parezca escandoloso? No, qué va. Han callado porque lo que estaban esperando es pillar al Madrid pagando y no al Barça. Hombre, una virtud añadida hay que reconocerle al canal del Madrid y es que ha sido capaz de resucitar a estos muertos vivientes e interesados. Condicionar no es decirle a Alberola que estuvo muy mal en septiembre, condicionar es pagar a Negreira. Y tener las santísimas pelotas de decir que el Madrid condiciona cuando se lleva mirando hacia otro lado para no tener que ver el mayor escándalo de la historia del deporte español… a eso se le llama de otro modo.

¿Presionar? ¿El Real Madrid presiona a Alberola? Presionar, y no a Alberola sino a todos los árbitros, y no a los árbitros de ahora mismo sino a los árbitros de todos los tiempos, es emitir un comunicado como el que publicó Miguel Ángel Gil. Lo recuerdo: "Tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral y estoy convencido de que su intención es siempre la mejor, pero cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Por desgracia ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y sólo hay que recordar la historia (...) El sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos". Y seguía: "Debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte y más justo con todos los clubes. Ese estadio y esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas". Presio, ¿qué?... Me río yo de los vídeos de Real Madrid Televisión. Condicionar es pagar por neutralidad y presionar es sugerir que hay instaurado desde hace décadas un sistema corrupto tendente a beneficiar siempre al mismo, que es el Real Madrid. Lo que hace con sus vídeos el Madrid es defenderse de un colectivo, el arbitral, desacreditado hasta el tuétano, y responder con hechos (no con opiniones, no, con jugadas concretas, con acciones que puede ver todo el mundo) a ataques como, por ejemplo, el de Miguel Ángel Gil. Es curioso que tanto este comunicado como otro posterior del director general del Atleti pasasen absolutamente desapercibidos para los expertos mundiales en tattoos. Sabrán con qué mano lanzaba a canasta Jordan, no lo dudo, pero de periodismo van justitos. Si Alberola no quiere que el jueves le hagan un vídeo, ya sabe lo que tiene que hacer: arbitrar bien mañana, que para eso cobra una pastizara. Y arbitrar bien no es regalar, no, arbitrar bien es pitar lo que uno vea. Gil no presionó a Alberola, Gil presionó al arbitraje español desde Emilio Guruceta Muro. Claro que Gil, como Simeone, tenían que justificar una temporada desastrosa. Y quien condicionó fue el Barça pagando a Negreira, no el Real Madrid. Si me preguntáis mi opinión, los vídeos del canal del Madrid son blanditos, la verdad. Esto con Mourinho no pasaba.