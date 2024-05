Todos a la Flickeneta

Definir (como ha hecho, por cierto, hoy Quique Sánchez Flores con una gran dosis de generosidad por su parte) la relación del Fútbol Club Barcelona con sus leyendas como "una mala racha" es algo así como llamar charquito al Océano Atlántico. Lo del Barça con sus leyendas no es una mala racha, no, es otro síntoma más de degeneración institucional. Despedir a Koeman en un avión es un síntoma. Prescindir de Messi como se hizo es otro síntoma. Acabar con Xavi como se ha hecho es otro síntoma. Son síntomas de una enfermedad llamada "decadencia". Pero con Xavi han ido a por nota: mirarle a los ojos y decirle "eres mi hombre", sugerirle en el hospital que no iba a seguir, obligarle a pasar exámen con Deco y, por último, hacerle entrenar mañana y sentarse en el banquillo el domingo que viene, eso es burlarse de una leyenda.

Y cuando te burlas de tus leyendas, cuando las faltas al respeto, cuando las obligas a ir por la calle y que la gente comente "mira, éste aún no lo sabe", entonces quien se tiene que ir eres tú. El problema es que para el banquillo sí puedes tener alternativa, pero para la presidencia… Eso es otro cantar. Un buen presidente no se compra con dinero. Tú puedes esperar, como dice La Vanguardia, que Xavi renuncie a su parte del finiquito o puedes dilapidar otros 15 millones de euros, ya qué más da. Pero un presidente no se compra. ¿Y cuál es el relevo para Laporta? ¿Font? ¿En serio? Que tú seas un hombre de éxito profesional no quiere decir en absoluto que vayas a ser un buen presidente. Gaspart ha tenido éxito profesional, Bartomeu también, y los dos han sido unos presidentes desastrosos. Si el Barça no acaba de salir de la encrucijada tenebrosa en la que se encuentra desde hace años es porque hay amplios sectores culés que no acaban de reconocer que están metidos en un buen lío. Y, para salir de ese lío, lo primero que tienes que reconocer es que estás metido en uno. Ayer lo decía: ¿El lunes Flick? Pues el lunes Flick. ¿El martes Flock? Pues el martes Flock. ¿El miércoles Fluck? Pues el miércoles Fluck. Hoy, en el Twich de El Chiringuito, Jota Jordi decía que uno de los motivos para traer a Flick es que no conoce a nadie. Pues muy bien. Flick no conoce a nadie. Démosle tiempo hasta que los conozca. Entonces igual sale corriendo.

No pienso volver a relatar una vez más la serie de catastróficas desdichas del Barça. Pero aquí hemos descartado el factor humano como origen de todos los males y a mí el asunto no me parece baladí en absoluto. Javi Miguel, compañero de As, recordaba este mediodía cuando, allá por 2008, Pep Guardiola decidió prescindir de Eto’o, Ronaldinho y… Anderson Luis de Souza, más conocido como Deco, que es el actual director deportivo. Pues bien: los capitanes del primer equipo, y ahí estaba Xavi, le pidieron entonces a Guardiola la continuidad del camerunés, pero por los otros dos no movieron ni un dedo. Y Deco se la ha guardado. Lleva cocinándola 16 años. A fuego lento. Chup, chup, chup.

Si lo he entendido bien, hoy el director deportivo le ha dicho a Xavi Hernández, que ha ganado ocho Ligas, cuatro Copas de Europa, un Mundial y dos Eurocopas, el motivo deportivo por el cual se va a la calle. Deco, que tiene un extensísimo palmarés como director deportivo, haciéndole un exámen a Xavi delante de su hermano, Rafa Yuste y Joan Laporta. A la vista está que Deco ha suspendido a Xavi. Ahora Laporta se queda sin paraguas, pero Deco también. Todos a la Flickeneta. Arranca un nuevo e ilusionante proyecto. Con muchos futbolistas en cartera. Ya lo decía el otro día Lewandowski, "no nos da miedo Mbappé". Hansi Flick es el nuevo portador de la bandera del ADN. Ya baja por Monserrat ondeándola. Pronto dejará de ser Hansi para pasar a ser Joan. Joan Flick. El nuevo Guardiola. El nuevo Cruyff. El nuevo mito. Una leyenda. Ojito con eso, que ya sabemos cómo acaban las leyendas. Una mala racha, según Quique.