Truco o trato, Superliga o muerte

De hoy en un mes, el próximo 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dará a conocer su fallo a propósito de la creación de una nueva competición de clubes. Este pronunciamiento llegará justo un año después de que el abogado general Athanasios Rantos emitiera un informe preceptivo pero no vinculante en el que avalaba el veto de FIFA y de UEFA a la Superliga. El Tribunal de Justicia tendrá que decidir a raíz de una cuestión prejudicial planteada en su día por el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid que, entre otras cosas, planteaba la cuestión fundamental de si era o no necesaria la autorización de los organismos rectores del fútbol del viejo continente para que un tercer ente promoviera una nueva competición paneuropea. Igualmente, y no menos importante que eso, el juez consultó si el régimen sancionador que imponían estas dos organizaciones era o no válido. Lo que decía Rantos es que FIFA y UEFA tenían el monopolio de la organización de competiciones internacionales de fútbol profesional en Europa y que, por lo tanto, sí podían efectivamente amenazar con sanciones a los clubes afiliados.

De modo que el 21 de diciembre se plantean tres escenarios. Una posibilidad es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avale el informe del abogado general y le diga al juez que FIFA y UEFA tienen el monopolio de la competición y que, por lo tanto, pueden sancionar a aquellos clubes que quieran organizar una Champions paralela: éste sería sin lugar a dudas el peor resultado posible para los ideólogos de la Superliga. La segunda posibilidad sería que el Tribunal dijera que FIFA y UEFA no tienen el monopolio pero que si un club quisiera organizar una Superliga, por ejemplo, debería dirigirse a ellas: más de lo mismo, para este viaje Florentino Pérez no necesitaba alforjas. La última posibilidad, la más halagüeña para Real Madrid y Barcelona pero me temo que también la menos probable, consistiría en que el Tribunal dijese que FIFA y UEFA no sólo no tienen el monopolio de la competición sino que, además, no tienen ningún mecanismo sancionador a su alcance que impida que un club o un grupo de clubes organicen, por ejemplo y ya que estamos, una Superliga. Hoy me definían el impacto que tendría esta tercera posibilidad en el fútbol europeo como un caso Bosman multiplicado por diez.

Es probable que, como el día después a unas elecciones, el 21 de diciembre, a eso de las nueve de la mañana, todo el mundo se sienta triunfador. O sea, es posible que dentro de un mes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga política y se quede a medio camino entre el mejor escenario para FIFA y para UEFA y el más optimista para los clubes, representados aquí por Real Madrid y Barcelona, que han sido los únicos que no han salido corriendo con el rabo entre las piernas. Si, al final, yo estoy en lo cierto y la justicia europea niega el monopolio pero exige que los clubes consulten antes con FIFA y con UEFA para organizar otra competición, estaremos en las mismas. Y vuelta a empezar.

Sigo insistiendo en que la gran revolución del fútbol profesional no la llevará por supuesto a cabo gente de mi generación, ni siquiera gente que ahora tenga veinte años. La gran revolución no será fruto de la capacidad de anticipación de uno o varios hombres a título individual sino de la muerte del fútbol europeo tal y como hoy lo conocemos. Imagino que cuando el fútbol europeo se muera a manos del oro árabe o ruso y de un calendario inhumano, cuando el fútbol europeo no interese a nadie porque sus grandes estrellas se hayan ido todas a jugar a la Liga de Qatar, cuando los medios de comunicación europeos pierdan oyentes, telespectadores y lectores, supongo que entonces se verá obligado a reinventarse.

Decía un historiador francés, George Duby, que la huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. Claro que también hay un proverbio precisamente árabe que dice que los ojos no sirven de nada a un cerebro que está ciego. Habrá quien no vea que el futuro del fútbol profesional va clarísimamente en la dirección de lo que indica el sueño de Florentino. Habrá también quien prejuzgue y no quiera verlo por el simple hecho de que Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid. Tampoco importa demasiado el por qué. En cualquiera de los casos, y salvo que el 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dé la gran campanada, y eso es tanto como esperar que la Unión Europea sea valiente o que la ONU ofrezca soluciones concretas a los problemas reales de la gente, el fútbol europeo morirá y alguien, que probablemente esté hoy en la guardería, deberá resucitarlo. O no. De todas formas, el fútbol sólo seguirá siendo lo más importante de lo que menos importancia tiene.