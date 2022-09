Vilda hasta 2056

"El Barça se despidió ayer de una temporada histórica con una nueva goleada al Eibar por 9-1, con Jenni Hermoso conquistando su quinto pichichi (...) Todos los ingredientes para que la jornada fuese una fiesta, pero que acabó en todo lo contrario antes de empezar. En la previa del partido, Lluís Cortés comunicó a las jugadoras que no seguiría al frente del equipo". Y ojo a lo que la periodista que firma la noticia, que es Edurne Concejo, de La Vanguardia, añade a continuación, y leo textualmente: "Una decisión que se veía venir después de una semana convulsa en la que salieron a la luz diferencias insalvables (pero no concretadas) entre el vestuario y el técnico. Pero no por ello deja de ser sorprendente. El entrenador del histórico triplete deja el club por la puerta de atrás, despidiéndose a través de un vídeo y con argumentos poco convincentes como el ‘desgaste físico y emocional’ y la ‘falta de energía’ para seguir liderando el proyecto". Y, atención, sigue: "Lluís Cortés llegó al banquillo azulgrana en enero de 2019, después de una temporada y media en calidad de analista técnico. El de Balaguer relevó a Fran Sánchez, que había sido destituido también a petición de las jugadoras, que no estaban satisfechas con su labor, en este caso con sus métodos futbolísticos". La noticia de la marcha de Cortés es del 28 de junio de 2021, la del cese de Sánchez es del 8 de enero de 2019. El actual entrenador del Barcelona femenino es Jonatan Giráldez: querido, date por jodido.

Yo aquí veo un patrón de comportamiento: se pide el cese del entrenador, no se explica el motivo aunque se desliza que sus métodos de trabajo son anticuados, se presiona al Barcelona, en el caso de Cortés y de Sánchez, o a la Federación, en el caso de Vilda, y, al final, el empleador prefiere prescindir de uno que de veinte, que es lo que hizo el club catalán y lo que, por ahora, no ha hecho Rubiales. Al contar la destitución de Cortés, la periodista de La Vanguardia dice claramente que éste sustituyó a Fran Sánchez, que también había sido cesado a petición de las futbolistas. O sea, y recapitulando, las jugadoras del Barcelona piden que se eche a Fran Sánchez sin explicar los motivos y el club echa a Fran Sánchez; llega Lluís Cortés y, transcurrido el tiempo, las jugadoras vuelven a pedir que se eche a Cortés sin explicar los motivos y el club prescinde de Lluís Cortés; y ahora el núcleo duro de jugadoras culés que componen la selección piden, sin razonar su petición, que se prescinda de Jorge Vilda. De las quince futbolistas que piden que se ponga de patitas en la calle al seleccionador nacional aunque sin explicar sus motivos, ocho son del Barcelona.

Ocho de quince, más de la mitad: Patri Guijarro, Mapi León, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños y la famosa Alexia Putellas, que se sumó a última hora a la rebelión. De esas ocho jugadores del Barcelona que, además, son (o eran, ya no lo sé) internacionales con España, las que menos tiempo llevan en el club catalán son Claudia Pina y Andrea Pereira, que llegaron en 2018, hace 4 temporadas y pico; Putellas lleva desde 2012, Caldentey desde 2014, Guijarro y Paños desde 2015, Bonmatí desde 2016 y las ya citadas Pina y Pereira, que llevan desde 2018. Es decir, todas ellas estuvieron en la organización de la destitución no explicada de Fran Sánchez, volvieron a repetir su modus operandi con Lluís Cortés y ahora lideran la operación de acoso y derribo a Vilda. Curioso, ¿verdad? Por cierto que, y aunque no esté directamente relacionado con el caso, con motivo de la disputa de un Real Madrid-Barcelona, las jugadoras culés Mapi León e Irene Paredes, que no aparece entre las quince rebeldes porque, según parece, ya le dijo a Vilda todo lo que le tenía que decir, se burlaron de Misa Rodríguez, internacional como ellas, por haber fallado en un gol. Insisto en que no está relacionado… y sí lo está.

Resumiendo, que es gerundio: ocho de las quince jugadoras amotinadas le han pillado el gustillo a esto de exigir que se eche al entrenador porque sí. Existe un patrón claro puesto que ya lo han hecho, que se sepa, hasta en tres ocasiones distintas; en dos de ellas, les entregaron la cabeza del entrenador en bandeja de plata y ahora, por primera vez, se encuentran con que enfrente hay alguien que dice "no". Esas jugadoras se conocen desde hace años, han forjado entre ellas una amistad muy fuerte y se han convertido, claramente además, en un poder fáctico, uno de esos que aprieta el botón nuclear sin pestañear. Si se tratara de futbolistas varones diríamos que son vacas sagradas, aquí no sé si atreverme a tanto. Si además, y tal y como aseguraron el otro día en la Cadena Cope, una de esas jugadoras llegó a decir "le echamos por nuestros ovarios", sea o no bueno, esté o no actualizado, gane, pierda o empate y pida o no pida que dejen la puerta abierta hasta las 12, la federación tiene que mantener ahí a Vilda hasta 2056. Es más, me declaro fan de Jorge Vilda. Hay que mantener a Vilda y, cuanto antes, prescindir para siempre de estas jugadoras consentidas y mimadas por una directiva débil. Puede que la selección femenina no gane, no importa, ya ganará. El fútbol es lo de menos, lo de más son los principios.