Vinicius no necesita terapia

Ojalá que mañana sea posible que asistamos a un buen partido entre el Real Madrid y el Valencia. Y tranquilo. Un buen partido tranquilo que, sin embargo, lleva siendo azuzado desde hace meses desde sectores muy localizados y muy concretos del periodismo deportivo valencianista. No voy a decir los nombres y los apellidos aquí, pero todos los tenemos en la cabeza. A Vinicius se le ha llamado Pinocho, se le ha llamado tonto, se ha ironizado con él y el Premio Nobel de la Paz y, aunque esto último es un convencimiento personal que no puedo demostrar, si no se le ha vuelto a llamar directamente negro es por la sencilla razón de que no es políticamente correcto, de lo contrario se lo habrían llamado. Porque, y quiero insistir en esto, España no es un país racista pero en España hay racistas, hay personas que creen firmemente que un ser humano de un color distinto al suyo es inferior. Es un problema social y cultural y si se evidencia más en el fútbol es porque, desde tiempos inmemoriales, estos individuos se amparan en la masa para tratar de soltar sus soflamas xenófobas. No por haber sido repetido muchas veces voy a dejar de insistir en lo mismo: cuando alguien utiliza la palabra "pero", cuando alguien dice eso de "no merece que le llamen mono… pero…", ahí subyace el racismo. O cuando se pregunta en voz alta por qué a Vinicius sí le llaman negro pero a Rüdiger o a Alaba no, tres cuartos de lo mismo. No hay peros, ni hay peras.

Por eso digo que espero y deseo que mañana se vea un buen partido y, desde el punto de vista de un madridista como es mi caso, ojalá que el Real lo resuelva pronto, pero… (y aquí sí soy yo quien emplea la conjunción adversativa) no se ha hecho todo lo posible para que eso suceda. Y tengo que insistir en que la carta de ayer del Valencia pidiéndole a sus aficionados que no entren en provocaciones tampoco ayudó. Y hoy Rubén Baraja, quien por cierto está haciendo un trabajo fenomenal desde el banquillo, parecía venir de Marte cuando ha dicho, y leo textualmente, "nosotros no estamos en esta historia". Hombre, yo sé que SuperDeporte no es el Valencia, aunque sea un libelo muy cercano al club, y que el periodista que llamó tonto a Vinicius o le comparó con Nelson Mandela mofándose de él tampoco es el Valencia, pero quién no está definitivamente y de ningún modo en esta historia, querido Rubén, es el Real Madrid, cuyo jugador fue insultado (y siento tener que insistir en ello una vez más) en los aledaños de Mestalla y luego dentro del estadio. Si el Valencia, que es el club al que pertenecen los aficionados que insultaron a Vinicius, no está en esta historia… ¡imagínate el Real Madrid, Baraja, a cuyo futbolista le llamaron mono! Vinicius y el Real Madrid son los agredidos y no los agresores.

Vinicius no necesita terapia. En serio, no la necesita. Yo, que llevo muchos años viendo fútbol, he asistido a comportamientos bastante más reprobables que los de Vini dentro de un terreno de juego. He visto cosas que no creeríais: a un futbolista pisando a un árbitro, a un jugador celebrando un gol como si estuviera esnifando una rayita de cocaína… Es de agradecer, o a lo mejor no tanto, la ayuda desinteresada que el otro día ofreció el psicólogo Puyol, aunque su terapia no funcionara con jugadores francamente maleducados que compartieron vestuario con él como Neymar, Piqué o Luis Suárez. Y también es de agradecer esa petición que ha hecho hoy Baraja a la afición del Real Madrid para que respete a la del Valencia aunque tampoco sea necesario. Hace años que en el Bernabéu no pasan las cosas que sin embargo sí ocurrieron en Mestalla hace nada con Vinicius y seguro que la afición madridista se comporta como no se comportó un sector muy concreto y localizado de la afición del Valencia. Insisto: haya paz y que se vea un buen partido pero si, y Dios no lo quiera, al final un tonto lleva a cabo una tontería habrá que mirarle por supuesto a él y también de reojo a quien, desde el periovalencianismo, encendió la hoguera.