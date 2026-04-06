F1, el parón que lo puede cambiar 'casi todo'

Después de tres grandes premios disputados en Australia, China y Japón, la Fórmula 1 encara un parón de un mes que permitirá a todos los equipos menos a Mercedes afinar sus maquinarias o, en el caso de Aston Martin, intentar enmendar un poco el drama en el que están inmersos.

La cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudí por la guerra en Oriente Medio ha obligado a la organización a prescindir de estos dos grandes premios en pos de la seguridad de equipos y aficionados. Un parón que surge como oportunidad, no solo para el desarrollo de la nueva tecnología que exige el nuevo reglamento sino también a la propia FIA para atenuar las nuevas normas ante el generalizado descontento en la parrilla y en la grada.

"Campeonato de pilas", "Fórmula E con esteroides", son algunos de los calificativos que los pilotos han dedicado a esta nueva Fórmula 1 que aunque permite más adelantamientos en carrera, estos son algo ficticios, porque dependen de la palabra de moda, "gestión". Según cómo haya usado el piloto las baterías a lo largo de la vuelta puede atacar en un lugar a otro. Pero, ¡cuidado! que si ha vaciado su batería volverá a perder la posición. Es por eso que se dice que los adelantamientos son ficticios, no responden a la habilidad del piloto, a su destreza en la frenada ni siquiera a la calibración del monoplaza sino a la energía que haya conseguido retener para lanzar el ataque.

No me extraña que Max Verstappen esté pensando dejar esta Fórmula 1 para recalar en competiciones donde el piloto pueda demostrar y disfrutar de su pilotaje. Errores de cálculo de la Fórmula 1 que podría aplicar cambios en el reglamento para atenuar algunos cambios. Este mes de abril los responsables de la competición podrían decidir aumentar el super clipping para que los coches dispusieran de más energía durante más tiempo, así como dar más protagonismo a la aerodinámica activa.

Un parón que solo le va mal a Mercedes que quiere aprovechar su ventaja respecto al resto de monoplazas que podrían rearmarse y afinar sus armas. Mercedes tenía la intención de aprovechar al máximo estos grandes premios, sacar el máximo de puntos posibles, antes de que el 1 de agosto la FIA ponga fin a su truco en la compresión del motor que les está dando una ventaja clara de potencia.

Que todo puede cambiar es una idea que ha querido dejar claro el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, quien está convencido que el próximo gran premio en Miami el 1 de mayo puede ser un auténtico reinicio del campeonato. De hecho no le dolieron prendas a afirmar que "Todo va a cambiar, será una nueva temporada". En Maranello, Woking y Milton Keynes, los ingenieros preparan paquetes de actualizaciones que podrían reordenar la parrilla en Florida.

Solo que me queda una reflexión. ¿Qué hubiera dicho Max Verstappen sobre este reglamento si su Red Bull estuviera ganando carreras? ¿Cómo hubieran reaccionado los aficionados españoles ante los posibles cambios si el Aston Martin hubiera sido el coche soñado por Fernando Alonso? Lo que está claro es que el reglamento se conocía desde hacía años, y que todos los equipos conocieron los cambios al mismo tiempo y han tenido las mismas oportunidades. Otra cosa es que la teoría haya resultado algo fallida, pero todavía no he escuchado una sola crítica de Mercedes, Antonelli o Russell sobre esta nueva F1.