Gina Schumacher cuenta cómo superó el accidente de su padre

Gina Schumacher, la hija mayor de Michael Schumacher, habló sobre cómo afectó en su vida el accidente sufrido por su padre en 2013 y cuál fue la manera elegida para superar la noticia. "Después del accidente de papá, me volqué de lleno en los caballos", aseguró Gina.

Ella tenía 16 años cuando el siete veces campeón del mundo esquiaba junto a su hijo en las vacaciones familiares de Navidad y sufrió un traumatismo craneoencefálico. Gina confesó que "tenía que hacer algo" para distraerse y el mundo de la equitación la ayudó a "superarlo todo".

La alemana revela en su próximo documental producido por ZDF, Horsepower: The World of Gina Schumacher: "Después del accidente de papá, me volqué de lleno en esto porque tenía que hacer algo. Los caballos siempre han sido importantes. Pero desde entonces, han sido... Es decir, no podría vivir sin ellos. Me ayudaron a superar todo. Mi madre tenía un caballo, y cuando éramos más jóvenes, quiso volver a montar. Pero quería un caballo dócil. Luego estuvo en Dubái con papá, y montaron caballos árabes", compartió.

Destaca el apoyo familiar

En la pieza audiovisual que se estrena el próximo 17 de abril, Gina Schumacher expresó el agradecimiento a sus padres para poder dedicarse a los caballos: "Estoy agradecida de poder hacer esto. Porque no es algo que se deba dar por sentado. Mis padres lo hicieron posible. Por eso siempre ha sido importante para mí trabajar duro en este ámbito, para poder hacerlo lo mejor posible".



Por otro lado, la mujer de Schumacher, Corinna, trajo a su memoria la predicción del piloto de F1: "Michael me dijo una vez, cuando Gina tenía 10 años: 'Gina será mucho mejor que tú. Porque es más egoísta. Si eres deportista, tienes que ser egoísta en cierto modo. Y eso es genial. De lo contrario, no llegarás a nada'. Hoy creo que tenía toda la razón", afirmó. Respecto a la salud de Michael Schumacher, es poca la información que se conoce sobre su estado de salud desde que se produjera el accidente en 2013.