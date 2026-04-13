Ya es oficial, habrá cambios en la F1

Semana decisiva para el devenir de la f1. Después de la celebración de los primeros grandes premios de la temporada la FIA, F1, equipos y pilotos afrontan una serie de reuniones para afinar el nuevo reglamento y atenuar las críticas que se han recibido desde distintos ámbitos, el público, los equipos y hasta los pilotos.

Desde la FIA no quieren dar sensación de fracaso o urgencia y, mientras que han asegurado que el resultado de las tres primeras carreras no ha sido malo, ya que ha habido emoción es pista, también han querido dejar claro que tanto la reunión del pasado jueves como las que se celebrarán esta semana estaban previstas como reuniones rutinarias de evaluación del nuevo reglamento.

Las semana pasada Stefano Domenicali, el jefe de la F1, recogió la opinión de los pilotos, muchos de los cuales, entre los que se encuentra el tetracampeón, Max Verstappen se han mostrado muy críticos con esta nueva F1, comparándola con el videojuegos de Mario Bross o calificándola como una Fórmula E con esteroides. La gestión de las baterías, han impuesto un tipo de pilotaje automatizado y adelantamientos ficticios que le alejan del talento de los pilotos. Estamos más ante un pilotaje de algoritmo que de instinto lo que resta valor, no sólo a los pilotos, si no a las carreras en sí mismas.

Pese a todo, la FIA se defiende y recuerda que los nuevos reglamentos, tanto el Deportivo como el Técnico se aprobaron con el conocimiento de los todos los equipos. Es con ellos con los que se reunieron el pasado jueves, junto a la Fórmula 1, y lo volverán hacer este miércoles y jueves, así como el próximo 20 de abril cuando se concreten los cambios que deberán ser ratificados después, por el Comité Supremo Mundial de Seguridad del Motor de la FIA.

Todo apunta a que los cambios tendrán que ver con ajustes en materia de gestión energética, lo que podría acortar la distancia entre Mercedes y el resto de equipos.

Los ajustes en estudio se centran en simplificar la gestión de la energía y suavizar la entrega de potencia para devolver más control al piloto.

Nadie parece estar en contra de que la F1 siga siendo un referente de la tecnología y desarrollo de la automoción, pero esto no puede entrar en conflicto con el verdadero ADN de las carreras y la velocidad.

El GP de Miami será el escenario donde se pongan en marcha los cambios que seguro, se seguirán con lupa tanto por la organización, la Federación y los equipos.