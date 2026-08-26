El Real Madrid sorprende como patrocinador de Madring

Si no puedes con el enemigo, únete. Algo así ha debido pensar el Real Madrid después de que el ruido de los monoplazas de la F3, que han estado rodando estos días en Madring, se colara en los entrenamientos de la primera plantilla en Valdebebas. El Real Madrid se suma así al Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España como Local Event Supporter, lo que supone que la entidad blanca tomará un papel de apoyo logístico y operativo más allá del vínculo institucional y de marca.

Apenas doscientos metros separan la ciudad deportiva blanca del sector norte del trazado madrileño, lo que le coloca en una situación estratégica de cara a la celebración del Gran Premio de España el próximo domingo 13 de septiembre. Por esta razón, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con los organizadores de Madring a partir del cual parte de las instalaciones madridistas se pondrán al servicio de la organización del gran premio aumentando así, según ambas partes, su capacidad operativa.

Su nueva condición como Local Event Supporter convierte al Real Madrid en un socio operativo del gran premio, aunque aún está por concretar qué uso se le dará a las infraestructuras y si se pondrán al servicio de los equipos, patrocinadores o los propios pilotos.

Lo que ya está confirmado es que el Real Madrid estará presente en la zona de paddock en uno de los hospitalities más ambiciosos, al que acudirán, como ha confirmado el club, leyendas del equipo blanco, así como los propios jugadores, que esperan poder jugar este fin de semana el sábado para no perderse la carrera del domingo.

De hecho, ya se ha podido ver en las redes a algunos jugadores de la plantilla blanca recorriendo los 5,4 km del circuito madrileño. Se ha hecho viral el vídeo de Thibaut Courtois, gran aficionado casi profesional de los e-sports de motor, a los mandos de un Mustang recorriendo el trazado madrileño.

El Atlético de Madrid, pole en acuerdos con la F1

Esta nueva colaboración entre el fútbol madrileño y Madring no es nueva en el fútbol madrileño, ya que desde el pasado mes de noviembre el Atlético de Madrid firmó un acuerdo con la organización que convertirá el estadio atlético en una de las sedes para los aficionados del motor.

Acontecimientos deportivos

El Riyadh Air Metropolitano actuará como centro de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados. Desde aquí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de fans vivan el ambiente de la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad.