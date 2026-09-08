Las claves de las 22 curvas que dibujan Madring

El circuito de Madring ha empezado a recibir este martes a los camiones de los equipos de F1 que correrán este fin de semana en el Gran Premio de España. En total 11 equipos que compartirán el espacio del paddock con los distintos hospitalities de marcas y patrocinadores que trabajan a contrarreloj para que todo este listo el jueves, cuando se espera lleguen los grandes protagonistas, los pilotos.

En total, 22 deportistas que se tendrán que enfrentar a uno de los circuitos más novedosos e impredecibles, por su trazado, de todo el calendario de la F1. El circuito que madrileño se ha construido en un tiempo récords, 13 meses, y que tendrá una zona fija, la zona norte y otra urbana que coincide con las instalaciones de IFEMA cuenta con 22 curvas a lo largo de los 5400 metros que mide la pista.

Un circuito con un claro guiño a los trazados históricos y de antaño donde los muros exigen a los pilotos una especial precisión en su conducción. Además, el circuito, diseñado por el italiano Jarno Zaffelli combina zonas rápidas, fuertes frenadas, cambios pronunciados de pendientes, hasta dos túneles y sectores muy técnicos y grandes curvas de apoyo como La Monumental, que hacen de Madring un desafío que está por ver si será divertido o un infierno para los pilotos y los equipos.

El trazado, también las gradas y las zonas de ocio, está dividido en Madring Norte, entorno a Valdebebas, y Madring Sur integrado en IFEMA Madrid.

Por sectores, será el primero el que permita a los piloto marcar las velocidades más altas. La curva uno, donde se ha situado la bandera más grande que ondea en un circuito de velocidad, será uno de los principales puntos de adelantamientos después de que los monoplazas completen los más de 500 metros que mide la recta principal. Los pilotos deberán entonces, bajar hasta la curva dos para encarar el sector mas rápido, de hecho se espera que la curva 4 se haga a fondo antes de llegar a otro de los puntos fuertes de frenada que introduce a los pilotos en la zona de las Cárcavas.

Ya en la zona norte del circuito, el Bunker da entrada a una de las zonas más técnicas y a la chicane, curva 10 y 11, previstas para que los pilotos reduzcan la velocidad antes de entrar en la icónica Monumental. Una curva con un peralte del 24 por ciento que se mantiene durante más de medio kilómetro y que los pilotos coronan a ciegas antes de llegar a las enlazadas de Valdebebas, caracterizadas por ser rápidas y de gran apoyo.

El último sector, es el más lento de todo el recorrido, los pilotos tras pasar por el túnel y volver a subir revoluciones en la curva 19, afrontarán el sector más lento donde se esperan numerosos adelantamientos. El Parque, da nombre a las dos últimas curvas, 21 y 22 lentas y muy técnicas y que serán la puerta de entrada de la recta de meta.

En total 57 vueltas, y más de 300 kilómetros son los que tendrán que recorrer los monoplazas y pilotos que ya han estado practicando en los simuladores para encontrar la mejor trazada y sobre todo la puesta a punto de un coche que deberá aportar por la versatilidad y creatividad si lo que se busca es alzarse con el primer gran premio de Madring.