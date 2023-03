El Real Madrid ha entrado en barrena. El empate de este domingo ante el Betis en el Benito Villamarín (0-0) deja a los blancos a nueve puntos del líder Barcelona. Una distancia que se antoja prácticamente insalvable, pese a que aún quedan 14 jornadas para el final del campeonato: con el liderato muy lejos y teniendo que remontar en la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey frente al Barça (derrota por 0-1 en el encuentro de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu), el Madrid parece agarrarse ahora mismo a la Champions como a un clavo ardiendo para salvar una temporada que podría acabar resultando decepcionante.

Más allá de los títulos en liza, el Madrid tiene un serio problema en el ataque porque sólo ha marcado un gol en los tres últimos partidos que ha disputado, el derbi de hace diez días ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu (1-1). Luego llegaron la derrota en el Clásico copero y el empate sin goles en Sevilla. Este domingo, ante el Betis, se fue al descanso sin haber chutado entre los tres palos. En total, incluyendo el choque frente al Barça, un total de 120 minutos sin haber hecho un disparo a puerta. Un dato demoledor.

Florentino cambia de diana

En la Junta directiva madridista preocupa, y mucho, el mal juego del equipo en los últimos encuentros y, según ha podido saber el Grupo Libertad Digital, Florentino Pérez no ha dudado en señalar al que considera el gran culpable de los males del equipo: Carlo Ancelotti. Si el máximo dirigente madridista señalaba a los árbitros hace un mes tras la derrota contra el Mallorca (1-0), ahora ha cambiado de diana y apunta directamente al técnico italiano.

Al presidente del club blanco no le han gustado las últimas decisiones del transalpino y así se lo habría hecho saber en una charla que ambos mantuvieron este domingo pasadas las 23:00 horas, en el vestuario del Benito Villamarín, una vez finalizado el choque frente a los verdiblancos.

Florentino Pérez no entiende, por ejemplo, el papel secundario que jugadores como Dani Ceballos o Marco Asensio han pasado a tener en los últimos encuentros, después de haber rendido a gran nivel en partidos precedentes. Al dirigente madridista tampoco le cuadra que Ancelotti mantenga más tiempo del necesario en el campo a dos jugadores a los que la edad ya les empieza a pesar como son Toni Kroos y Luka Modric.

Mención especial merecen los cambios de Carletto. Un caso singular es el de Álvaro Rodríguez, un futbolista de 1,94 metros que puede aportar soluciones en el juego aéreo a la hora de rematar balones que centren al área. En este sentido, cabe destacar que ante el Barça entró al campo en el minuto 84 y, frente al Betis, lo hizo todavía más tarde: en el 87'. En este sentido, el hispano-uruguayo podría ser una buena solución para entrar al campo en sustitución de Karim Benzema, teniendo en cuenta que el francés no está atravesando precisamente su mejor momento de forma (esta campaña lleva 18 goles y cinco asistencias por los 44 tantos y 15 pases de gol con los que acabó la temporada 2021/22).

El interés de Brasil por Ancelotti

Conviene recordar el interés de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Ancelotti, un entrenador que gusta mucho en el seno de la Canarinha tras la destitución de Tite tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 (derrota contra Croacia en cuartos de final). Ramon Menezes es de momento el nuevo seleccionador brasileño, pero de forma interina, pues en la CBF recibirían a Carletto con los brazos abiertos.

Aunque el de Reggiolo, de 63 años, ha negado la mayor en todo momento y recuerda que tiene contrato con el Madrid hasta junio de 2024, lo cierto es que ha mantenido algún que otro contacto con la CBF. Un destino que en absoluto le desagradaría a Ancelotti, perfectamente consciente de que no tiene asegurado el puesto en el Real Madrid si no gana uno de los tres grandes títulos en juego (Champions, Liga y Copa). Dos de ellos están muy complicados y ganar la Copa de Europa dos años seguidos no está al alcance de cualquiera (Zinedine Zidane es el único que lo ha hecho en tres años consecutivos, 2016, 2017 y 2018).

Ancelotti es un maestro en la gestión de vestuarios, pero sus planteamientos futbolísticos empiezan a caerse por su propio peso. Al final será clave lo que termine ocurriendo a final de temporada. Mientras, Brasil ya empieza a esperarle con los brazos abiertos...