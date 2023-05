Vinícius: "España es conocida como país de racistas"

"Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas". Estas han sido las explosivas declaraciones de Vinícius tras los hechos acontecidos en el Valencia-Real Madrid de este domingo. 1-0 para el conjunto local, pero enfado terrible y expulsión del brasileño que acusó a un aficionado valenciano de haberle llamado "mono" durante el partido.

Este es el tuit de Vinícius:

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", reza el texto escrito por el jugador blanco.

VINICIUS: "ME HA LLAMADO MONO". No nos vamos a cansar nunca de decirlo: tolerancia CERO con el racismo. pic.twitter.com/2PPhvqcpUj — GOAL España (@GoalEspana) May 21, 2023

Por otro lado, Ancelotti también defendió a su jugador después del partido y llegó a tener una discusión con un periodista en sala de prensa: "Vinícius no quería continuar, le he dicho que no me parecía justo porque él no es el culpable, sino la víctima. La Liga tiene un problema, estos episodios de racismo deben parar el partido".