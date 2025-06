El FC Barcelona está intentando revolucionar el mercado de fichajes… Después de haber cerrado, a falta de confirmación oficial, el del guardamenta Joan García quieren fichar a Luis Díaz procedente del Liverpool. El delantero, que ha sido campeón de la Premier League este año, está siendo el protagonista del mercado por el interés del Barça y del Al-Nassr. Pero, ¿qué hará finalmente Luis Díaz?

No olvidemos que el director deportivo del Barça, el exfutbolista Deco, hace unas semanas habló del colombiano asegurando que era del gusto del club. Posteriormente Hansi Flick, el entrenador azulgrana, confirmó que ese deseo viene desde hace meses… pero priorizó renovar contratos de los jugadores actuales.

Pero Luis Díaz no es pretendido solo por el Barça sino que, según el periodista Fabrizio Romanoo, el Al-Nassr estaría interesado en el colombiano para reforzar sus jugadores. Tanto que llegó a afirmar que "Luis Díaz, David Hancko, mediocampista de clase mundial y más objetivos se han agregado a la lista de candidatos del verano".

A pesar de las "novias" del jugador colombiano, por el momento, el Liverpool no quiere venderlo ni tiene prisa en cerrar ningún traspaso. No obstante, tras atar el fichaje de Joan Garcia, la dirección deportiva del Barça centra sus esfuerzos en reforzar el extremo izquierdo y su objetivo número uno es Luis Díaz.

Muchos rumores han surgido en los últimos tiempos pero, según el periodista Paul Joyce del diario 'The Times', los 'reds' no tienen constancia de ofertas o del interés de ningún club por Luis Díaz, ni del Barça ni del Al-Nassr. Pero, al parecer la operación se está cociendo a fuego lento y ya hace varias semanas que la entidad barcelonista empezó las conversaciones con el entorno del extremo colombiano.

¿Y cuál es la posición de Barça ante la negativa a vender del Liverpool? Los catalanes lo consideran una estrategia para ganar tiempo y no devaluar al jugador. Recordemos que los británicos han fijado el precio de salida al jugador de 80 millones de euros, una cifra a la que el Barça no piensa en acercarse. El Barcelona confía en que la voluntad del jugador por recalar en el equipo de Flick haga que el Liverpool ceda y lo acabe vendiendo a un precio razonable. No hay que olvidar tampoco que, desde su llegada a Inglaterra en 2022 procedente del Oporto, Luis Díaz no ha recibido una mejora de su contrato. Contrato que finaliza en el 2027.

¿Por qué podría dejarle ir el Liverpool? Pues, podría decirse que por una cuestión de dinero. Este año, los ingleses se han reforzado con la incorporación de Frimpong por 40 millones de euros y cada vez está más cerca el acuerdo por Florian Wirtz, por quien el Bayer Leverkusen está pidiendo 150 millones de euros. Por tanto, el gran desembolso por el joven alemán, acrecentaría la necesidad de los ingleses por conseguir ingresos y la venta del colombiano sería la oportunidad para ello.

Un refuerzo de garantías para los culés

No es un dato menor que 'Lucho' es uno de los mejores activos del conjunto 'Red', como reflejan sus números: 17 anotaciones y ocho asistencias en 50 encuentros. Por este motivo, entre otros, desde el Barça le consideran el futbolista perfecto para el juego que está imponiendo Hansi Flick y para aliviar de minutos a jugadores como Raphinha o Lamine Yamal.

Luis Díaz es un futbolista que aporta capacidad de regate por la banda izquierda y gol. Pero, en caso de que finalmente el fichaje no sea posible… el Barça cuenta con un ‘plan B’ que en este caso es Marcus Rashford, que llegaría a un precio bastante más reducido que el cafetero.