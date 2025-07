Pep Guardiola y Xavi Hernández, utilizados en un intento de ciberestafa

Pep Guardiola y Xavi Hernández protagonistas de un intento de ciberestafa. La Federación de Fútbol de la India (AIFF) lo ha hecho público a través de un comunicado en el que explicaban el contexto en el que habían recibido unas solicitudes falsas por parte de ambos entrenadores. Según explicó el organismo en un comunicado oficial, las candidaturas fraudulentas fueron encontradas mientras el Comité Técnico evaluaba las 170 solicitudes recibidas para seleccionar al nuevo seleccionador nacional, después de la dimisión del español Manolo Márquez.

En un primer momento no se pudo verificar si eran reales, pero más tarde se confirmó que eran falsas y tanto el actual entrenador del Manchester City como el ex del Barcelona no estuvieron realmente interesados en el puesto y no hubo ningún contacto por su parte, según informa la AIFF. Asimismo, se explicó que "tras un exhaustivo debate y un riguroso proceso de selección, se seleccionaron 10 candidatos para su revisión, tras lo cual el Comité Técnico preseleccionó a tres".

La elección

Para tomar la decisión se tuvo en cuenta que "la opinión compartida de que nombrar a un entrenador con un profundo conocimiento del ecosistema del fútbol asiático e indio sería muy beneficioso para el éxito inmediato y futuro del equipo nacional". Por una parte, Sr. I. M. Vijayan, presidente del Comité Técnico añadió: "Otros candidatos destacados, muchos de los cuales son entrenadores internacionales altamente cualificados, serán considerados para puestos estratégicos a largo plazo en el futuro".

Dismissing hoax applications, AIFF ExCo to review shortlisted candidates for Indian senior men's national team head coach job Read 👉 https://t.co/e3dmtW1Fsa#IndianFootball pic.twitter.com/53WgBTvcSr — Indian Football Team (@IndianFootball) July 26, 2025

Por otra parte, Sr. Subrata Paul, director de Selecciones Nacionales declaró: "Nos centramos en encontrar un profesional orientado a los resultados que pueda maximizar el rendimiento con los recursos disponibles y contribuir significativamente al crecimiento y la dirección futura del fútbol indio". La decisión final sobre quién ocupará el puesto de seleccionador nacional será tomada por el Comité Ejecutivo y de necesitar más nombres, serán proporcionados por la AIFF, como explicaron en el comunicado.

Para finalizar, el Comité Técnico de la AIFF quiso reiterar "su compromiso con el crecimiento sostenido del fútbol indio" así como asegurar que "cada decisión tomada se alinea con la visión más amplia del desarrollo del equipo nacional y la competitividad internacional".