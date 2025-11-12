El fútbol volverá a recordar a José Antonio Reyes en un partido que promete emoción dentro y fuera del campo. El Sevilla FC visitará el próximo mes de diciembre el Estadio Francisco de la Hera para medirse al Extremadura UD en la segunda ronda de la Copa del Rey, un duelo que el azar del sorteo ha convertido en un acto de homenaje al futbolista utrerano.

El encuentro tendrá un componente simbólico innegable ya que, entre otras cosas, el Francisco de la Hera cuenta con un mural dedicado a Reyes, en el que aparece con la camiseta azulgrana y el dorsal 19, el mismo que lució durante su breve pero intensa etapa en el club extremeño.

El utrerano llegó al Extremadura UD en el tramo final de su carrera, concretamente en enero de 2019. Allí disputó nueve partidos antes de perder la vida trágicamente el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico, a los 35 años, un suceso que conmocionó al fútbol español y dejó una huella imborrable tanto en Sevilla como en Almendralejo.

📹 Declaraciones de Manuel Mosquera y Pepe Reynolds tras conocer a nuestro rival en #CopaDelRey pic.twitter.com/lljwdVupj1 — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) November 11, 2025

Un recuerdo que sigue vivo en Almendralejo

Manuel Mosquera, que fue entrenador del jugador durante su paso por el Extremadura, subrayó la carga emocional del emparejamiento. "Si te enfrentas al Sevilla, el primer nombre que sale a relucir es el de José Antonio Reyes. Este partido une muchas cosas: deporte, sentimiento y homenajes merecidos", afirmó el ahora directivo. Por su parte, Pepe Reynolds, secretario del consejo de administración, destacó el vínculo sentimental entre ambas entidades: "nos une la figura de José Antonio Reyes. Esperamos poder rendirle un homenaje a la altura de su recuerdo".

Como decimos, el estadio ya alberga desde hace años un espacio conmemorativo en la puerta 19, donde se instaló una imagen del futbolista tras el encuentro amistoso que ambos clubes disputaron dos meses después de su fallecimiento. Ese partido también sirvió entonces para celebrar su legado y mostrar la unión entre Sevilla y Extremadura.

Un partido copero de memoria y fútbol

Más allá de la emoción, el encuentro tendrá una alta exigencia deportiva. El Sevilla, uno de los históricos de la Copa, parte como favorito, pero en Almendralejo el choque se afronta como una fiesta del fútbol y del recuerdo.

Mosquera destacó el valor simbólico del enfrentamiento: "Ojalá el Sevilla se sienta como en casa, porque haremos todo para que sea una gran noche para todos. Este emparejamiento es un premio al esfuerzo de un club joven que está creciendo paso a paso". Por su parte, Reynolds añadió que esperan una gran respuesta del público, convencido de que "todo Almendralejo disfrutará de una noche especial, de fútbol y memoria".

José Antonio Reyes, canterano del Sevilla FC, fue uno de los talentos más brillantes del fútbol andaluz de su generación. Conquistó títulos nacionales e internacionales con el Arsenal, el Atlético de Madrid y el propio Sevilla. Su humildad y carisma le convirtieron en un jugador muy querido, tanto en su tierra natal, Utrera, como en cada equipo que defendió. El reencuentro entre los dos clubes donde vivió sus últimas etapas no será solo una eliminatoria copera: será una noche de homenaje, de aplausos y memoria compartida.