La teoría del sándwich de Marcelino para explicar el calvario de Xabi Alonso

Marcelino García Toral se encuentra en un momento dulce con el Villarreal en LaLiga, aunque la situación en Champions League no es tan favorable. El español ha pasado por malas rachas en los equipos a los que ha dirigido y ha asegurado sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid que es "triste": "Me fastidia ver a un compañero en una situación incómoda. Te pones en situaciones que te han tocado vivir", explicó.

Las declaraciones se produjeron en El Larguero después de ser preguntado por el momento que atraviesa el técnico tolosarra en el conjunto blanco. "Los entrenadores vivimos el triunfo en la soledad y la derrota en más soledad aún. Pasamos momentos complicados y solos, con el apoyo de la familia y de los amigos. Es difícil porque tenemos un trabajo donde intentamos aportar nuestra capacidad y dedicación, pero el trabajo no nos garantiza el éxito. Eso nos lo garantiza el rendimiento de los futbolistas y los buenos resultados", aseguró Marcelino.

El relleno del sándwich

El técnico del submarino amarillo realizó una comparación para explicar la situación de los entrenadores dentro de un equipo: "El entrenador es como un sándwich, el jamón y el queso que va en el medio. Por arriba tienes una capa de pan que son los que mandan y dirigen, por debajo los futbolistas que son los verdaderos protagonistas del juego y los que hacen al entrenador ganar partidos".

Marcelino García Toral prosiguió con su metáfora para explicar la situación de Xabi Alonso: "Cuando el jamón y el queso, el del medio, no tiene absoluta capacidad de mando sobre la capa de abajo está en claro déficit. El jugador tiene que percibir que el entrenador es el que manda y si el futbolista percibe que el entrenador no es quien manda verdaderamente, estamos en dificultad".

Además, señaló que "los dirigentes tienen que manifestar absoluta confianza y poder en la toma de decisiones" porque "el día en que la parte que manda al club dude de la capacidad y profesionalidad o rendimiento del entrenador, tienen que darnos paso". Por último, ha querido dejar claro que "la situación es muy difícil".