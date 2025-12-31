El inverosímil gol de Cristiano con la espalda para seguir desafiando a la historia

Ni siquiera el paso del tiempo parece frenar a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués volvió a ser protagonista en la liga saudí con un gol tan inesperado como simbólico, esta vez utilizando la espalda para desviar un balón que terminó en el fondo de la red. Con esta acción, el atacante portugués alcanzó los 957 goles en su carrera profesional y dio un paso más en su desafío personal de llegar a los 1.000 tantos oficiales.

El gol se produjo en el encuentro correspondiente a la jornada 12 de la liga saudí, en el que el Al Nassr visitó al Al Ettifaq y terminó en empate 2-2. El resultado puso fin a la racha perfecta del conjunto dirigido por Jorge Jesús, que llegaba al choque con pleno de victorias, aunque el equipo se mantiene como líder destacado del campeonato con 31 puntos.

El partido comenzó cuesta arriba para el Al Nassr tras el gol inicial de Wijnaldum para el conjunto local. La reacción llegó gracias a João Félix, que firmó el tanto del empate y con quien Cristiano mantiene una lucha directa por el pichichi del campeonato. La conexión entre ambos volvió a ser decisiva minutos después, aunque de una manera poco habitual.

ONE OF THE BEST FINISHES YOU'LL EVER SEE CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED pic.twitter.com/Qj9TEh1fXS — fan (@NoodleHairCR7) December 30, 2025

¿Cómo fue este nuevo tanto de Cristiano Ronaldo? Corría el minuto 66 cuando, tras una serie de rechaces dentro del área, João Félix se perfiló para buscar el gol con un disparo ajustado. El remate no llegó directamente a portería, ya que el balón impactó en la espalda baja de Cristiano Ronaldo, que intentaba apartarse de la trayectoria. El desvío fue suficiente para cambiar el rumbo de la pelota y sorprender al guardameta Marek Rodak, que quedó sin opciones de reacción. Así llegó el 2-1 parcial, un tanto tan inverosímil como válido.

Ese gol, el número 957 de su carrera, dejó a Cristiano Ronaldo a solo 43 tantos de alcanzar la barrera de los 1.000, una cifra que durante años parecía inalcanzable y que el propio futbolista ha señalado como uno de sus grandes objetivos. La acción tuvo un componente evidente de fortuna, pero volvió a reflejar la presencia constante del portugués en el área rival y su capacidad para aparecer en el momento decisivo. A punto de cumplir 40 años, Cristiano Ronaldo sigue desafiando los límites del tiempo y de la estadística.