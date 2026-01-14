El CTA comparte los audios de la Supercopa: "¿Sabes qué ha pasado?"

El Comité Técnico de Árbitros – CTA – hizo públicos los audios correspondientes al partido de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid. En ellos, se escuchan las conversaciones que mantuvo José Luis Munuera Montero tanto con la sala VAR como con los jugadores que se encontraban en el terreno de juego.

En el sorteo de campo junto a Valverde y De Jong, el árbitro les avisó: "Mientras que vengáis con respeto y de uno en uno, podéis hablar conmigo todo lo que queráis, pero si vienen más compañeros es imposible. Tenedlo en cuenta". Posteriormente, chocó la mano con ambos futbolistas y comienza el sorteo. La elección del charrúa fue "azul" por lo que Frenkie de Jong se quedó con rojo y la suerte cayó del lado del Real Madrid, que eligió campo.

Una de las primeras jugadas que aparece es durante un córner, el andaluz habló con Cubarsí y Huijsen: "Como le abraces y vaya la zona ahí, es penalti. Ya está", aclaró al central culé. Después del gol del empate de Vinícius, Munuera Montero informó a Alejandro Quintero González, cuarto árbitro, de que se añadía un minuto más a la primera parte e hizo el gesto con su mano y desde la sala VAR confirmaron el gol. "Nos vamos, si no me equivoco, al 49", quiso confirmar así el colegiado del partido.

Explicaciones al tiempo añadido

En esa extensión, Robert Lewandowski hizo el 2-1 para el Barcelona. "Te lo explico. Cada gol es un minuto más. Como ha marcado Vini, se lo he dicho a los místers, un minuto más, y ahora igual", explicó Munuera Montero a Rodrygo. Vinícius también recibió las mismas explicaciones que su compatriota al cuestionarse por qué había permitido que se siguiera jugando: "Como tú has marcado, es uno más".

En ese final de primera parte apoteósico, Gonzalo García volvió a batir la portería blaugrana para irse 2-2 al descanso. En esos momentos, fueron los futbolistas del FC Barcelona los que pidieron explicaciones: "Frenkie, ¿sabes qué ha pasado? Cada gol es un minuto más. He descontado tres, ha marcado Vini, cuatro, habías marcado otro, otro más, y ahora queda otro más", terminó diciendo entre risas.

🎥 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 | La final de la #superSupercopa, desde la piel del árbitro José Luis Munuera. #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/XUGHuPj35K — RFEF (@rfef) January 13, 2026

Respecto a las faltas

Durante la segunda parte, el FC Barcelona reclamó una falta de Camavinga sobre Lamine Yamal, Munuera Montero no señaló nada y desde el VAR confirmaron que "no hay pisotón". Pedri corrió a protestar al colegiado: "Para, eh. Dejo seguir, Pedri. Hay un pase entre líneas".

Por otro lado, en una de las faltas lanzadas por los de Hansi Flick, Fermín se situó en la barrera del Real Madrid y le explicó antes de que se ejecutase el lanzamiento: "Fermín si marca y estás aquí cerca, lo anulamos por libre indirecto". El centrocampista se fue de la zona haciendo un ligero encogimiento de hombros.

Además, los audios publicados por el CTA contienen la explicación de la tarjeta roja que vio Frenkie en el añadido del segundo tiempo. "Roja, roja. Le toca tibia arriba", le avisaron rápidamente desde el VAR. El centrocampista se acercó a pedir una justificación: "La acción la haces tú, tú te sacas la roja, Frenkie. Entras con los tacos, muy clara", comenzó Munuera. De Jong trató de justificarse: "Pero no voy fuerte". Y el árbitro fue contundente: "La roja está confirmada. Fuera".

Antes del encuentro

El CTA compartió la preparación previa al encuentro de Munuera Montero y su cuerpo técnico: "En las finales tengo que mentalizarme, visualizar y repasar los aspectos más importantes del partido, sobre todo a nivel de trabajo del equipo", explicó. "Intento ser positivo y visualizar cosas positivas que tienen que ocurrir y, lo más importante, que pasemos desapercibidos y no haya ninguna polémica".

Además, aseguró que intenta bajar la tensión de su equipo "charlando con ellos" siendo lo más importante "disfrutar" y matizó que aunque se trate de una final, para ellos "es la misma responsabilidad este partido que cualquiera que hacemos en LaLiga".