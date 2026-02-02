Cristiano estalla contra Arabia: se niega a jugar por el trato de favor al Al Hilal

Cristiano Ronaldo ha decidido dar un paso al frente. Según desvela el diario portugués A Bola, el delantero no disputará el próximo partido de Al Nassr por voluntad propia, en señal de protesta por la gestión que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) está realizando en el club.

La versión contrasta con las informaciones surgidas desde medios locales, que apuntaban a molestias físicas como motivo de su ausencia. Sin embargo, desde Portugal aseguran que se trata de una decisión personal del futbolista, molesto por lo que considera un trato desigual hacia su equipo en comparación con otros clubes también controlados por el mismo fondo.

Malestar con el PIF

Al parecer, el foco del enfado del astro portugués estaría en la política de fichajes. Cristiano entiende que Al Nassr no está recibiendo el mismo respaldo que rivales directos como Al Hilal, actual líder de la liga saudí. Mientras su principal competidor se ha mostrado muy activo en el mercado y suena con fuerza como posible destino de Karim Benzema, el conjunto de Riad apenas ha incorporado a una joven promesa procedente de Irak.

Esa diferencia de movimientos habría sido la gota que colma el vaso para el portugués, que lleva tiempo sintiendo que su equipo compite en desventaja estructural pese a depender de la misma fuente de financiación que otros grandes del campeonato.

Protesta en plena lucha por el título

La decisión llega en un momento clave de la temporada. Al Hilal lidera la clasificación con una ligera ventaja sobre Al Nassr, por lo que cada refuerzo y cada punto pueden resultar decisivos en la pelea por el título. En ese contexto, la ausencia voluntaria de su máxima estrella supone un golpe deportivo evidente, pero también un mensaje directo a los despachos.

Siempre según A Bola, Ronaldo estaría dispuesto a tensar la cuerda con tal de provocar cambios que garanticen mayor equidad competitiva. Una postura firme que, de confirmarse, convertiría su ausencia en una especie de huelga simbólica dentro del fútbol saudí.

Un coste personal importante

La postura de Cristiano no está exenta de consecuencias para él mismo. El portugués persigue un objetivo histórico: alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera. Actualmente ronda los 960, por lo que cada partido es una oportunidad más para acercarse a esa cifra legendaria. Renunciar a jugar implica frenar momentáneamente esa carrera estadística, además de debilitar a su equipo en un tramo crucial del campeonato. Aun así, el delantero consideraría que la situación lo merece.

Por ahora, ni el club ni el entorno del jugador han emitido comunicados que aclaren públicamente el motivo real de su ausencia. La falta de una versión oficial alimenta todavía más la incertidumbre y deja en el aire si se trata de un gesto puntual o del inicio de un pulso más serio con la estructura que gobierna el fútbol saudí.

Lo que sí parece claro es que la figura que dio proyección mundial a la liga vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por sus goles, sino por una protesta que puede abrir un nuevo frente en el ambicioso proyecto deportivo de Arabia Saudí.