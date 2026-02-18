Las excusas de los árbitros para justificar el caos del VAR en el Metropolitano

El Comité Técnico de Árbitros ha ofrecido una explicación excepcional sobre el gol anulado a Pau Cubarsí en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Metropolitano. La acción, revisada durante más de siete minutos, generó una fuerte polémica por el tiempo empleado y por el uso del sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT).

La jugada se produjo en el minuto 52, cuando el defensa azulgrana marcó en una acción ajustada dentro del área. Tras el tanto, el equipo VAR activó el protocolo habitual y comenzó el análisis mediante el sistema SAOT. Sin embargo, se produjo un fallo tecnológico derivado de un error en el seguimiento del balón justo en el momento del toque de Robert Lewandowski. Pero no solo eso sino que, a este problema técnico se sumó un error humano: el operador encargado del fuera de juego no abrió el canal de comunicación adecuado para informar de la incidencia a la sala VOR.

Como consecuencia, los árbitros no tuvieron constancia del fallo hasta cuatro minutos y tres segundos después de la acción. Ese retraso obligó a reiniciar el procedimiento conforme al protocolo previsto para este tipo de situaciones no contempladas. Una vez detectada la incidencia, se procedió al trazado manual de las líneas de fuera de juego para determinar la posición exacta del jugador en el momento del pase. Este proceso, que se realiza cuando el sistema automatizado no ofrece garantías, incrementó el tiempo total de revisión.

La explicación fue ofrecida en el programa Tiempo de Revisión, donde el CTA analiza las jugadas más controvertidas. En esta ocasión, y de manera excepcional, se incluyó una acción de la Copa del Rey debido a la trascendencia del caso y al impacto generado. La portavoz Marta Frías detalló que, pese a los fallos acumulados, el procedimiento aplicado fue el estipulado y que la decisión final fue correcta: existía posición de fuera de juego.

Asimismo, el CTA subrayó que el proveedor tecnológico del sistema SAOT es una empresa externa, ajena tanto a la Real Federación Española de Fútbol como al propio Comité. Según el organismo arbitral, los errores tecnológicos quedan fuera de sus competencias directas, aunque reconocen el perjuicio reputacional que generan este tipo de incidencias.