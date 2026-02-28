Vietnam rompe todos los récords: así será el estadio más grande del mundo

Vietnam se convertirá en 2028, si todo se avanza correctamente, en el país con el estadio de deporte más grande del mundo. Las obras de esta impresionante escenario se iniciaron en diciembre de 2025 y será conocido como Trong Don, con capacidad para 135.000 espectadores.

La decisión de poner en marcha las obras de este grandioso estadio en Hanoi – segunda ciudad más grande del país – parten del objetivo que tiene el país de dar cabida a eventos deportivos y culturales de nivel internacional, convirtiéndose así en un referente de Asia.

Para diseñar el proyecto se tuvieron en cuenta los estrictos estándares de la FIFA, la AFC, el Consejo Olímpico de Asia y otras organizaciones deportivas internacionales y formará parte de un megacomplejo denominado Olympic Sports City.

Tradición y arquitectura

El diseño del recinto está inspirado en la cultura local, más concretamente en la imagen de los tradicionales tambores de bronce de Dong Son. Un símbolo cargado de espíritu comunitario, fuerza y longevidad para la antigua civilización vietnamita. La inversión estimada para este proyecto asciende a miles de millones de euros.

Entre los elementos incluido en su diseño, dispondrá de una cubierta retráctil que permitirá adaptar el lugar a deportes al aire libre, festivales de música, representaciones acrósticas, eventos comunitarios y otras actividades de mayor tamaño. De esta manera, el estadio Trong Dong adaptará su funcionamiento según los requerimientos que se suceden durante el año.

🚨 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗟𝗢𝗢𝗞𝗦 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘: Vietnam is building the BIGGEST STADIUM IN THE WORLD - The 'Trong Dong' stadium. 🤯🇻🇳 Construction has officially begun on a 135,000-seat stadium with a massive retractable roof. It will be ready in 2028. 😍🏟️ pic.twitter.com/4wt5QsPqXd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2026

Los estadios con más capacidad

En la actualidad, el Estadio Narendra Modi, situado en Ahmedabad, India, tiene una capacidad de 132.000 personas. En segundo lugar, el Estadio Rungrado Primero de Mayo tiene una capacidad de 114.000 personas, aunque para algunos eventos llega a los 130.000. En tercera posición, el Grand Stade Hassan II, con el que Marruecos quiere albergar la final del Mundial de 2030, con cabida para 120.000.

Los siguientes recintos con más capacidad se encuentra en Estados Unidos. Siguiendo al de Marruecos está el Míchigan Stadium con 107.601 de capacidad. Para cerrar la lista de los cinco primeros, se encuentra el Beaver Stadium con espacio para 106.572 personas.

Por detrás se encuentran el Ohio Stadium con 102.780 espectadores y el Kyle Field con cabida para 102.733 personas. En octavo lugar, Tiger Stadium con 102.321 asientos. Neyland Stadium y Melbourne Cricket Ground cierran la lista con101.915 y 100.024, respectivamente. Todos estos estadios caerán un puesto en la lista después de que la gran obra faraónica iniciada en Hanoi, concluya su construcción y abra sus puertas a todo el mundo.