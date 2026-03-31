El Barça empieza a perder la paciencia con la lesión de De Jong

Malas noticias para Hansi Flick. El técnico alemán del FC Barcelona esperaba poder contar de forma inminente con Frenkie de Jong, que lleva de baja desde hace más de un mes tras haberse lesionado durante un entrenamiento del equipo. El centrocampista holandés se ha perdido los últimos siete partidos con el conjunto azulgrana (Villarreal, Atlético de Madrid, Athletic Club, los dos duelos de Champions ante el Newcastle, Sevilla y Rayo Vallecano), antes de este parón liguero.

En concreto, De Jong sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, producida durante el entrenamiento que el Barcelona llevó a cabo el pasado 26 de febrero. El club catalán no dio más información sobre el futbolista neerlandés, pero los pronósticos del cuerpo técnico que encabeza Flick y de los médicos era poder recuperarlo en el plazo de entre cinco y seis semanas, por lo que en principio habría llegado a tiempo para regresar en el choque liguero del próximo sábado frente al Atlético de Madrid en el Riyahd Air Metropolitano (21:00 horas).

Sin embargo, parece que no va a poder ser así. Mientras Jules Koundé y Alejandro Balde sí han podido entrenar este martes con el grupo —tras haberse lesionado ambos del isquio en el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid—, De Jong ha seguido ejercitándose en el gimnasio y parece que su regreso al césped va a tener que esperar, al menos unos cuantos días más.

De esta forma, el holandés se perdería la importante visita al Atlético —en el duelo estelar de la jornada 30 de Liga—, y de momento es seria duda para los próximos compromisos de los culés: el doble duelo de cuartos de final de la Champions frente a los rojiblancos (la ida el miércoles 8 de abril en el Camp Nou y la vuelta seis días después en Madrid), con el derbi catalán contra el RCD Espanyol el sábado 11 de abril en territorio azulgrana.