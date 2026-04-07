El desafiante mensaje de Simeone a Flick de cara a Champions

Atlético de Madrid y FC Barcelona se midieron el pasado fin de semana en el Riyadh Air Metropolitano en un duelo marcado por la tensión. Los rojiblancos se adelantaron en el marcador, pero los culés dieron la vuelta al resultado y se llevaron los tres puntos. Ese fue el primer encuentro de los tres fijados para el mes de abril. Los dos siguientes corresponderán a la ida y la vuelta de semifinales de la Champions League.

Una vez finalizado el encuentro, Simeone recordó algo a Hansi Flick: "Tenés que volver", le dijo el técnico rojiblanco después de darse un apretón de manos. Según captaron las cámaras de DAZN, el técnico azulgrana le miró con extrañeza y el Cholo se alejó asintiendo con la cabeza.

"Tenés que volver" 🗣️ El mensaje del 'Cholo' Simeone tras el Atlético de Madrid 🆚 FC Barcelona#Super8 pic.twitter.com/qsGY9iIb3G — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2026

Este miércoles 8 de abril se medirán en el Camp Nou y la vuelta será en el Metropolitano el martes siguiente, el 14 de abril. No es la primera vez que ambos se enfrentan en los cuartos de final de la máxima competición continental. Existen dos precedentes, el primero en la temporada 2013/14 y el segundo en 2015/16. En ambas ocasiones el Atlético de Madrid obtuvo el billete para las semifinales de la Liga de Campeones.

Esta temporada, en las semifinales de la Copa del Rey, culés y colchoneros también se encontraron en el camino y la balanza se inclinó a favor de los del Metropolitano (4-3). Los del Cholo Simeone disputarán la final de la competición el 18 de abril en La Cartuja frente a la Real Sociedad.